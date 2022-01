© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande de faussaires de billets de banque, composée de trois élèves, a été démantelée dernièrement par les éléments de la police judiciaire de Tiznit. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments de la police judiciaire de Tiznit ont arrêté, dernièrement, trois élèves suspectés d’avoir constitué une bande criminelle spécialisée dans la falsification des billets de banque de 200 dirhams. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 19 janvier que selon les premiers éléments de l’enquête, les trois mineurs ont transformé la chambre de l’un deux en un atelier de fabrication de faux billets en utilisant des équipements technologiques et traditionnels.

C’est un commerçant qui a découvert le pot aux roses quand l’un des faussaires a tenté de payer avec un faux billet de 200 dirhams. Pris en flagrant délit, le suspect principal n’a pas essayé de se disculper et fut retenu jusqu’à l’arrivée des éléments de la police judiciaire. Au commissariat, il n’a pas tardé à dénoncer ses deux complices qui furent rapidement localisés et interpelés par les enquêteurs. Une perquisition dans la maison des parents du chef de la bande a permis de saisir dans sa chambre plusieurs équipements dont une imprimante et une solution spéciale de colle.

Le quotidien Assabah rapporte que les éléments de la police judiciaire ont entamé leur enquête avec les mis en cause sous la supervision du parquet général. Les investigations visent à connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire en essayant de déterminer le nombre des victimes, le montant des faux billets écoulés ainsi que d’éventuels complices de la bande des élèves-délinquants.

Après la fin de leur garde à vue, les prévenus mineurs ont été soumis au contrôle judiciaire en attendant qu’ils soient déférés devant le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Tiznit.