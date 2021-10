© Copyright : DR

Kiosque360. Deux élèves, à l’origine du sac suspect et la fausse alerte à la bombe au lycée Descartes, ont été interrogés par la police à Rabat.

Fausse alerte à la bombe à Rabat. Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a ouvert, ce 4 octobre au matin, une enquête sous la supervision du parquet après avoir retrouvé un sac kraft suspect près d'un établissement d'enseignement relevant d'une mission étrangère, annonce un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Il s’agit en effet du Lycée Descartes à Rabat et géré par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Dans sa livraison du 5 octobre, le quotidien Assabah revient sur cette fausse alerte qui a secoué la capitale du Royaume ce lundi matin. En effet, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé ce 4 octobre que les constatations et expertises menées ont montré que le sac saisi ne représente aucune menace à la sécurité des individus et à la sûreté des biens. La DGSN précise en outre que le sac suspect ne contenait que deux bouteilles de boissons alcoolisées vides qui ont été enveloppées par un ruban, ce qui appuie la thèse de la “fausse alerte due à un comportement imprudent”.

Face à ce comportement “imprudent”, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce, dans le même communiqué, qu’une enquête approfondie a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, accompagnées des révisions techniques des enregistrements des caméras de surveillances installées près du lieu en question, afin d’identifier l’individu qui a posé le sac saisi et déterminer les circonstances et les motivations derrière ce comportement.

Selon les sources du quotidien Assabah, les deux élèves, à l’origine du sac suspect et donc de la fausse alerte, ont été interpellés pour être interrogés. Il est attendu, selon les mêmes sources, que ces deux élèves soient placés sous contrôle judiciaire en attendant les conclusions de l’enquête approfondie menée sous la supervision du parquet.

Le communiqué de la DGSN vient rassurer les R’batis après une matinée agitée. Alors que la rumeur circulait dans la capitale, le lycée Descartes tenait à rassurer les parents d’élèves. “Chers parents, votre enfant n’a pu entrer ce matin dans l’établissement à 7h45 et a été placé sur une zone sécurisée (parking extérieur en bas du lycée ou installation sportive”, écrit la Direction du lycée relevant de la mission française dans une note.

La direction expliquait dans le même document qu’un “objet suspect a été découvert tôt ce matin: les forces de police ont été informées immédiatement et se sont déplacées rapidement. Après investigation, elles ont constaté que l’objet était factice. Les élèves ont ensuite été autorisés à entrer dans le lycée et les cours ont débuté à 8h15.” Le lycée a tenu également à remercier les parents qui étaient sur place ainsi que les élèves pour leur calme et leur sang-froid dont ils ont fait preuve.