Agés entre 16 et 64 ans, les internautes marocains passent en moyenne 3 heures 35 minutes par jour sur leur(s) smartphone(s), selon une étude menée sur l'année 2021 par le cabinet international de conseil Kepios.

Le cabinet de conseil international Kepios dévoile en ce début de semaine son rapport annuel sur le comportement des internautes dans le monde. Temps passé sur les réseaux sociaux, dépenses d’achats en ligne… Voici les principales conclusions de cette étude, comparées à celles d'autres points du globe.

A la fin de l'année 2021, le Maroc comptait 31,59 millions d’utilisateurs sur Internet, soit 84,1% de la population. Parmi ceux-ci, 23,8 millions utilisent les réseaux sociaux, une augmentation de 8,2% par rapport à l’année précédente.

Selon le dernier rapport du cabinet de conseil international Kepios, spécialisé dans l’étude du comportement des internautes, la navigation sur Internet au Maroc se fait principalement via smartphone, qui représentent 53,9% du trafic web global dans le Royaume.

Agés entre 16 et 64 ans, les internautes marocains passent ainsi en moyenne 3 heures 35 minutes par jour sur leur(s) smartphone(s). Si l’essentiel du contenu sur le web est en langues étrangères, 43,1% des internautes marocains utilisent des outils de traduction en ligne, constatent les auteurs du rapport.

Pour leur apprentissage, 51% des internautes marocains regardent régulièrement des vidéos et 26,5% suivent des «vlogs». Et 22,5% des internautes consultent également des services de santé en ligne pour interpréter des symptômes ou chercher un diagnostic médical, indique cette étude.

Hormis l’information, l’apprentissage et les réseaux sociaux, 26,5% des internautes au Maroc regardent des blogs, 12,7% écoutent des podcasts et 10,9% d’entre eux utilisent des services financiers sur le web. Ce n'est pas tout: 3,1% des internautes marocains détiennent même des crypto-monnaies.

Deux heures et demie chaque jour sur les réseaux sociaux

En ce qui concerne l’usage des réseaux sociaux, 63,4% de la population étudiée utilise en moyenne ces plateformes pendant 2 heures et 29 minutes, la moyenne mondiale étant de 2 heures 27 minutes. Le rapport indique également qu’un internaute marocain utilise en moyenne 5,8 plateformes différentes de réseaux sociaux.

Sur l'échantillonnage représentatif de cette étude, 75,7% des internautes marocains utilisent ces réseaux pour effectuer des recherches sur des marques, et 27,9% d'entre eux suivent des influenceurs, contre une moyenne mondiale de 22,6%.

Sans trop de surprise, Facebook conserve sa première place sur le podium des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, suivi de YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, suit TikTok, en sixième position.

Chaque année, seulement 1128 dirhams d’achats en ligne

D’un autre côté, le e-commerce prend de plus en plus de place dans le comportement d’achat des Marocains, et 29% des Marocains connectés effectuent chaque semaine des achats sur Internet. Chaque mois, 53,8% d'entre eux procèdent à l’achat d’au moins un produit commercialisé sur internet.

En moyenne, les Marocains déboursent 120 dollars (1128 dirhams) par an en achat sur Internet, selon cette étude, alors que la moyenne internationale se situe aux alentours de 3.183 dollars (29945 dirhams). En paiement électronique, la dépense annuelle moyenne au Maroc ressort à 306 dollars (2878 dirhams) par utilisateur.

Le niveau des dépenses reste relativement faible quand on sait que dans des pays comme la Suisse, on dépense jusqu’à 6.792 dollars en moyenne en achats sur le net, 5.234 dollars en moyenne au Danemark et près de 4.973 dollars en Grande-Bretagne.