Envie de devenir hôtesse de l'air? Steward? Emirates recrute au Maroc, RAM lance un appel à candidature

Membres du Personnel navigant en cabine (PNC), en uniforme, de Royal Air Maroc.

RAM lance un plan de recrutements en masse et recherche actuellement 82 hôtesses de l'air et stewards. De son côté, Emirates, l’un des plus grands transporteurs aériens du monde, lance des "journées portes ouvertes" au Maroc pour y recruter une partie de son personnel navigant. Explications.

Tenté(e) par une carrière dans l'aérien? Ceci vous intéresse. Atlas Multiservices, filiale de RAM, est actuellement à la recherche de 82 hôtesses de l'air et stewards. Les jeunes Marocain(e)s désireux d'embrasser une carrière de personnel navigant en cabine auprès du transporteur aérien national doivent, parmi les conditions requises, être âgés entre 21 et 27 ans, et être titulaires au minimum du baccalaurérat et d'un diplôme reconnu par l'Etat à bac + 2, en plus de faire preuve d’une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Ce n'est pas tout: pour prétendre à ce poste, il faut mesurer au minimum 1,60 m pour les filles et 1,70 m pour les garçons. Autre condition indispensable: savoir bien nager. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé par le recruteur au 27 février 2020. Aérien. Emirates recrute au Maroc Coïncidence ou simple hasard du calendrier, la compagnie aérienne des des Emirats Arabes Unis, Emirates, annonce elle aussi en cette période l’organisation de deux "journées portes ouvertes", pour recruter au Maroc des membres de son personnel navigant. Les agents recruteurs d'Emirates attendent les candidats marocains, hommes et femmes, dans deux établissements hôteliers, à Casablanca le 18 février, et à Tanger, le 20 février. Une seule condition préalable est à remplir, pour pouvoir prétendre être candidat à cette opération de recrutement au Maroc: être âgé, au minimum, de 21 ans.

Par Rahim Sefrioui