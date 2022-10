© Copyright : DR

Kiosque360. L’ANAPEC est en train de mettre au point une procédure pour sélectionner les 400 travailleurs qui se rendront prochainement au Portugal pour être embauchés dans le secteur de l’agriculture. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le Portugal vient de lancer une campagne de recrutement de main-d'œuvre marocaine. Il s’agit, dans un premier temps, de 400 travailleurs marocains qui devraient être engagés dans le domaine de l’agriculture. Les personnes retenues seront même autorisées par les autorités portugaises à se faire accompagner par leurs familles dans le cadre des procédures du regroupement familial, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du lundi 3 octobre.

Selon le quotidien, c’est l’ANAPEC qui se chargera de réceptionner les dossiers des candidats intéressés et de sélectionner les personnes retenues pour ce programme. D’après Al Akhbar, une convention a été signée en ce sens entre l’Agence marocaine et l’Institut portugais pour l’Emploi et la formation professionnelle. Cette convention vise justement à organiser et à fixer les démarches de cette première initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord signé entre les deux pays en matière d’emploi.

Les démarches à mettre au point comportent, entre autres, la sélection des entreprises portugaises et des compétences marocaines, ainsi que la formation linguistique et professionnelle des travailleurs. L’accord signé entre les deux parties permettra, en outre, d'accélérer les contrats de travail et les démarches de visas et de déplacement. Ainsi, dans une première étape, à partir de la semaine prochaine, les entreprises et les métiers concernés seront identifiés.

Cette démarche, explique le quotidien, a d’ailleurs été au cœur des entretiens tenus récemment entre le ministre de l'Inclusion économique, Younes Sekkouri, et le ministre portugais de l'administration interne. Lors de ces entretiens, poursuit le quotidien, Younes Sekkouri a souligné l’importance du protocole d’accord, conclu entre l'ANAPEC et l’Institut portugais pour l’Emploi et la formation professionnelle, selon lequel 400 travailleurs marocains bénéficieront d’opportunités d’emploi. Pour le ministre, la concrétisation de cet accord doit prendre en compte la dimension humaine de ce programme et veiller au respect des droits des bénéficiaires.

Pour sa part, poursuit Al Akhbar, le ministre portugais a exprimé sa volonté de collaborer de près avec les différents acteurs pour faciliter l’intégration de ces travailleurs, tout en évoquant la possibilité de mettre en place un cadre adéquat d’accompagnement et de suivi.

Le ministre marocain avait tenu, dans le même cadre, une rencontre avec 15 confédérations du patronat portugais (CIP), rappelle le quotidien. Lors de sa visite de travail de deux jours au Portugal, le ministre Sekkouri s’est, en outre, entretenu avec plusieurs responsables de ce pays pour mettre en œuvre l’accord conclu entre les deux parties en matière d’emploi.

Le Maroc et le Portugal ont en effet paraphé, en janvier dernier, un accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal, accord qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des instruments de partenariat entre les deux pays.