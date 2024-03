Émancipation des femmes: la marocaine Rabha El Haymar primée à la Maison-Blanche

Rabha El Haymar a reçu le prix International Woman of Courage lors d'une cérémonie présidée, lundi 4 mars, par le secrétaire d’État Antony J. Blinken et la Première dame Jill Biden, à la Maison-Blanche.

Au cours de la 18ème cérémonie du prix International Woman of Courage (IWOC) à Washington, Rabha El Haymar s’est distinguée parmi douze femmes du monde entier. Son combat pour la reconnaissance de son mariage et les droits de sa fille au Maroc lui a valu cette récompense remise par le secrétaire d’État Antony J. Blinken et la Première dame Jill Biden, indique un communiqué de l’ambassade des États-Unis au Maroc.

Le combat de Rabha El Haymar a débuté avec un défi personnel, celui de faire reconnaître son mariage traditionnel par la justice marocaine, évitant ainsi à sa fille le statut d’enfant illégitime. Mais sa victoire ne s’est pas arrêtée là: en acceptant que son histoire soit racontée dans le documentaire «Bastards» de Deborah Perkin, elle a utilisé sa voix pour élever celles des femmes et des mères célibataires marocaines, confrontées à des préjugés et des obstacles juridiques similaires.

Son histoire, devenue un symbole de résilience et de désir de changement social, a été diffusée à la télévision nationale marocaine et présentée à travers le monde, soulignant l’impact de la réforme du Code de la famille marocain de 2004 et la nécessité d’un engagement continu envers l’équité et la justice.

Depuis la Maison-Blanche, à la réception du prix IWOC, Rabha El Haymar a déclaré à la presse: «Je suis honorée d’avoir obtenu ce prix et de me retrouver parmi ces femmes formidables et d’horizons divers que j’ai eu la chance de rencontrer ici, à Washington. En partageant nos histoires et en apprenant de nos expériences, nous avons découvert que le fil conducteur dans nos parcours respectifs est effectivement le courage, associé à la résilience.»

Commentant cette consécration, l’ambassadeur Puneet Talwar a déclaré: «Rabha est une femme extraordinaire d’une détermination et d’un courage sans pareils. Sa distinction est largement méritée. Son histoire est une source d’inspiration pour tant de personnes, alors que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, réussit à garantir davantage de justice et d’égalité pour les Marocains, femmes et enfants inclus.»

De son côté, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a souligné que ce prix reflète la dynamique vertueuse des réformes initiée par le roi Mohammed VI en matière des droits des femmes, relevant que ce processus important place celles-ci au cœur des politiques de développement du Royaume. Le diplomate a noté à ce propos que la Moudawana adoptée en 2004 a constitué à bien des égards un tournant décisif en matière d’émancipation des femmes et de protection de leurs droits et a fait du Royaume un modèle dans la région.

«Cette réforme moderniste a eu pour vertu de consolider le processus démocratique de la société à même d’assurer l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes et la préservation des valeurs éthiques de la famille, et ce conformément aux constantes fédératrices du Maroc», a-t-il déclaré à la MAP.

Youssef Amrani a, en outre, souligné que le choix irrévocable fait par le Maroc sous l’impulsion du Souverain en faveur des droits et des libertés fondamentales s’est également confirmé par la Constitution de 2011 qui stipule l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ces multiples réformes ont non seulement permis de lutter contre toutes les formes de discrimination envers les femmes, mais également de consolider leur autonomie, le renforcement et la promotion de leur rôle et de leur participation active à la vie politique, économique et sociale du pays, a fait-il observer.

Une approche consultative

Pour le diplomate, le Roi a ouvert le débat pour une nouvelle réforme du Code de la famille à même de consolider les acquis en faveur des femmes et de la famille en appelant, lors du Discours du Trône de 2022, à l’opérationnalisation et la mise à jour des législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Cette nouvelle réforme se fait selon une approche consultative qui inclut l’ensemble des composantes et courants de la société marocaine, et ce dans le respect des valeurs de justice et d’équité de notre référentiel identitaire.

Depuis 2007, le prix IWOC décerné par le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, a récompensé plus de 190 femmes de plus de 90 pays, ayant fait preuve de courage, de force et de leadership exceptionnels dans la promotion de la paix, de la justice, des droits humains, de l’équité et de l’égalité des sexes, ainsi que de l’autonomisation des femmes et des filles, dans toute leur diversité – souvent au prix de risques et de sacrifices personnels considérables.