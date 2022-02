© Copyright : DR

Kiosque360. Une maison d’édition, Le Manifeste, ambitionne de promouvoir le livre “Made in Morocco”, en lançant sa campagne #consommonslelivremarocain. Détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Promouvoir le "Made in Morocco" concerne également le secteur du livre. Pour ce faire, les éditions Le Manifeste ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation au profit du livre fabriqué au Maroc. Baptisée #consommonslelivremarocain, cette action entend encourager la consommation du livre produit par les éditeurs nationaux.

Dans sa livraison du 15 février, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia consacre un article à cette campagne lancée par la startup marocaine dédiée au livre numérique. Son cofondateur, Abdelmounaime Sami, revient dans les colonnes du journal sur la genèse du projet qui trouve son origine dans une étude du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

En novembre 2020, quelques mois après le début de la pandémie du Covid-19, l’institution dirigée par Ahmed Réda Chami appelait à une campagne de communication pour promouvoir la marque "Made in Morocco" et "consommer marocain" à travers tous les canaux disponibles (médias traditionnels, Internet et réseaux sociaux, affichage dans les supermarchés, etc.).

"Dans cette perspective, #consommonslelivremarocain est la première campagne nationale de sensibilisation à la consommation du livre marocain produit par les éditeurs nationaux", assure Abdelmounaime Sami.

A travers "cette campagne citoyenne", les initiateurs espèrent "mobiliser toutes les parties prenantes à soutenir les auteur(e)s, les éditeurs et les libraires à jouer leur rôle dans la société, et sensibiliser les citoyens à l’importance de consommer des livres édités par les maisons d’éditions marocaines qui traversent une crise importante qui s’est accentuée avec les différents confinements qu’a connu notre pays", peut-on lire dans les colonnes du quotidien arabophone.

Deux hashtags sont lancés pour amorcer la campagne: celui en français cité plus haut, #consommonslelivremarocain et un autre en arabe شراء_كتاب_مغربي#. Il s’agit, à en croire l’initiateur, d’un prolongement de l’initiative lancée en 2020 par les professionnels marocains du livre intitulée "La lecture, acte de résistance".