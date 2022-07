Une pirogue à bord de laquelle se trouvaient quelque 100 migrants s’est échouée ce vendredi 15 juillet 2022 sur une plage au sud du Maroc, à 330 kilomètres de Dakhla. Les candidats entendaient se faire un sillon vers les îles Canaries. Les images.

Les tragédies humaines en lien avec les tentatives de quitter le continent africain vers d'autres horizons se poursuivent. Ce vendredi, une pirogue au départ d'un pays d'Afrique subsaharienne qui se dirigeait vers les îles Canaries s'est échouée sur une plage à 330 kilomètres de Dakhla. A son bord, se trouvaient 100 candidats à l'immigration clandestine.

75 d'entre eux sont des ressortissants sénégalais, les 25 autres des Gambiens, précise une source informée pour Le360. Ils sont tous sains et saufs et ont tous été pris en charge par les services concernés.

Pour rappel, les gardes-côtes de la Marine royale, en patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique, ont porté secours, durant la période d'Aïd al-Adha, du 9 au 12 juillet, à 257 candidats à la migration irrégulière, ayant tenté une traversée périlleuse à bord d'embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage, apprenait-on de source militaire.

Les personnes secourues, en majorité des Subsahariens, dont des femmes et des enfants, un Afghan et un Yéménite, avaient été acheminées saines et sauves vers les ports les plus proches du Royaume, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités combattantes de la Marine royale, avait-on précisé de même source.