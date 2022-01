© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Un centre hospitalier provincial a été inauguré hier, samedi 29 janvier 2022, dans la province de Driouch. D'une capacité de 150 lits, le nouvel hôpital permettra de servir une population de 200.000 habitants.

Objet d'un partenariat entre le ministère de la Santé et de la protection sociale, le Conseil de la région de l’Oriental et le Conseil provincial de Driouch, le nouveau centre hospitalier disposera d'une équipe médicale de 7 médecins généralistes, 15 médecins spécialistes, notamment en rhumatologie, en cardiologie, en gastro-entérologie, en gynécologie, en anesthésie et en réanimation, en plus d’un pharmacien, de 92 infirmiers et techniciens de santé et 17 cadres administratifs et techniques.

Cet hôpital provincial compte également 8 lits médicalisés équipés pour la réanimation, 4 blocs opératoires, 5 générateurs d’hémodialyse, 4 colonnes d'endoscopie, un scanner, 3 tables de radiologie, une unité numérique d’échographie mammaire et une unité équipée pour l’ophtalmologie.

La nouvelle structure hospitalière contient aussi un complexe chirurgical, un laboratoire, un service d’hémodialyse, un centre de kinésithérapie, une pharmacie et d’autres dépendances portant sur la chirurgie, la médecine, la santé de la mère et de l’enfant ainsi que d’autres services.

Interrogé à cette occasion par Le360, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a indiqué que l’inauguration de ce nouvel hôpital provincial s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales relatives au lancement d’une réforme profonde du système de santé, en vue de mettre à niveau le secteur et accompagner le chantier de la protection sociale.

Filmés par Le360, les habitants de Driouch ont dit toute leur joie devant l'inauguration de cette infrastructure sanitaire, qui intervient après une longue attente, précisant qu’ils étaient jusqu'ici contraints de se déplacer à Rabat, Nador ou Oujda, pour recevoir des soins.