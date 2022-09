© Copyright : DR

Kiosque360. Un des deux étudiants transportés en urgence dans un état critique à Casablanca, après l'incendie de la cité universitaire d'Oujda, vient de succomber à ses brûlures. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le tragique incendie qui s’est déclenché dans la matinée de lundi dernier à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l’Université Mohammed 1er à Oujda, aura fait au moins un mort. C’est ce qu’ont annoncé des sources officielles de la faculté. La victime faisait partie des deux étudiants transportés en urgence, dans un état critique, au CHU de Casablanca, spécialisé dans le traitement des cas graves de brûlures.



L’information est rapportée par Al Akhbar dans son édition du mercredi 14 septembre. Le quotidien rappelle que la victime a subi de graves brûlures suite à l’incendie qui s’est déclenché dans l’une des ailes consacrées aux garçons au sein de la cité universitaire. La deuxième victime transportée à Casablanca, également dans un état grave, se trouverait encore, selon le journal, entre la vie et la mort. En fait, comme l’explique le journal, c’est le doyen de la faculté qui a annoncé la tragique nouvelle, en postant ses condoléances sur les réseaux sociaux.

En attendant des nouvelles des autres blessés de ce tragique incendie pour lequel le parquet a déjà ordonné l’ouverture d’une enquête, Al Akhbar rappelle que les faits remontent à l’aube de la journée de lundi dernier, lorsque l’incendie a été signalé dans l’un des pavillons de la cité universitaire. Le premier bilan faisait état de 24 étudiants blessés, dont deux se trouvant dans un état jugé critique. Ils ont été pris en charge par les services de la protection civile et ont été transportés à bord d’un hélicoptère au CHU de Casablanca. Le journal précise aussi que plusieurs cas d’asphyxie, un cas de traumatisme psychique et des blessures autres que des brûlures ont été enregistrés.

A l’heure actuelle, les causes derrière le déclenchement de cet incendie mortel qui a ému toute la région d’Oujda ne sont pas encore connues et l’enquête des services compétents se poursuit pour déterminer tous les tenants et aboutissants de ce drame.