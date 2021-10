© Copyright : DR

Kiosque360. La pandémie a affecté plusieurs secteurs, y compris celui de la collecte de sang, rapporte le PLF. Plusieurs campagnes de don de sang ont été annulées en 2020, causant ainsi une baisse en nombre de donneurs de 11,3% par rapport à l’année précédente.

Le projet de loi de Finances (PLF) 2022 attribue la forte baisse du nombre de donneurs de sang aux mesures exceptionnelles prises en 2020 pour lutter contre la crise épidémiologique. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 27 octobre, que ces restrictions ont provoqué l’annulation de plusieurs opérations de don de sang programmées au cours de cette année. C’est ainsi, indique le PLF, que le nombre de donneurs a atteint 296.841, soit 1,02% de la population, dont l’âge varie entre 18 et 70 ans. Un chiffre qui représente un recul de 11,3% par rapport à 2019, où l’on a recensé 334.510 donneurs.

Afin de compenser cette baisse et de parvenir à l'autosuffisance, plusieurs campagnes de don de sang ont été menées par les centres de transfusion sanguine (CTS) en 2021, souligne le même rapport. Les programmes du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) pour l’année 2022 s’articulent autour de plusieurs mesures, avec à leur tête l’élaboration d’une stratégie de communication pour fidéliser les donneurs de sang. Cette stratégie vise, par ailleurs, l’amélioration de l’accès aux CTS, la multiplication des unités mobiles de collecte de sang et la signature des accords de partenariat avec les ONG et les secteurs ministériels.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne, que pour compenser ce manque, le CNTSH compte faire l’acquisition d’appareils permettant de rechercher les agglutinines irrégulières (RAI) chez tous les donneurs de sang à Casablanca. Toujours dans le but d’assurer le stock de sécurité, il est prévu de renforcer les centres de transfusion sanguine en ressources et moyens matériels nécessaires à la collecte du sang.

Ces programmes comprennent également l’amélioration de l’efficacité, la qualité et la sécurité des services des CTR par le développement, via la plasmaphérèse, d'opérations de production de plasma et de plaquettes sanguines. Le CNTSH compte se doter des matériels logistiques nécessaires pour transporter la production sanguine et les échantillons prélevés, est-il souligné dans le projet de loi de Finances.