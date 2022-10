© Copyright : DR

Kiosque360. L’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a réuni, le 1er octobre à Londres, plusieurs compétences établies au Royaume-Uni. Un projet de coopération est à l’étude. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le 1er octobre à Londres, l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a exploré les opportunités de collaboration avec les compétences marocaines établies au Royaume-Uni, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 4 octobre.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’université, décidée à créer des liens avec les Marocains à travers le monde. C’est dans ce sens que l’UM6P s’est déplacée à Londres à la rencontre du «Moroccan British Competencies Network (MBCN)». En effet, ce réseau est composé de plusieurs compétences marocaines résidant au Royaume-Uni, excellant dans différents domaines académiques, mais aussi dans l’entrepreneuriat, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.



Selon Khalid Baddou, représentant de l’université à cet événement, «l’UM6P a toujours été ouverte sur les compétences marocaines à l’étranger, afin de leur offrir l’opportunité de contribuer au développement de leur pays». Cette diaspora marocaine est ainsi invitée à l’occasion de cet événement à donner «de son savoir-faire, de son temps et ses compétences aux jeunes du Maroc et à ses institutions académiques», poursuit Baddou dans une déclaration rapportée par le journal. D’après le respensable, cette initiative intervient suite au discours royal appelant la diaspora marocaine à participer au développement du Royaume, en invitant les institutions à leur offrir l’espace idoine pour cette collaboration.



De son côté, Nabil Hajji, docteur en oncologie moléculaire et professeur à l’Imperial College de Londres, a expliqué qu’un comité du MBCN s’était rendu il y a quelque mois à l’UM6P suite à l’invitation de son président. «La rencontre d’aujourd’hui a pour but d’explorer les moyens d’approfondir notre coopération avec l’université, en tant que réseau de Marocains établis au Royaume-Uni», annonce-t-il au terme de cette rencontre marquée par la participation de plusieurs académiciens et chercheurs.