La Brigade de la police judiciaire au commissariat régional de la ville de Bir Jdid a arrêté, vendredi matin, un vendeur de fruits secs pour son implication présumée dans l'incitation à des agressions physiques contre le corps enseignant.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les services de la sûreté ont réagi avec célérité et sérieux à un enregistrement publié jeudi par le suspect (21 ans) sur une application de partage de vidéos, dans lequel il incite à l’abandon scolaire et appelle à commettre des agressions physiques contre le corps enseignant.

Les services de la sûreté ont réussi à identifier et arrêter la personne concernée dans un bref délai, précise le communiqué, ajoutant que le mis en cause est soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer ses motifs réels.