Détournement de fonds publics: un policier et la gérante d'une agence bancaire déférés devant le parquet à Marrakech

La BNPJ.

© Copyright : DR

Le bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la BNPJ a déféré samedi 26 mars 2022, devant le parquet près la Cour d’appel de Marrakech, un commissaire de police principal et la gérante d’une agence bancaire dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds publics, de corruption et d'extorsion.