Kiosque360. Selon un accord entre le ministère de l’Intérieur et les syndicats des professionnels, une personne physique ne pourra plus exploiter qu’un seul agrément. Ceux qui en exploitent plus d'un doivent obligatoirement constituer une société.

L’exploitation des taxis sera-t-elle ouverte aux sociétés privées? C'est semble-t-i le cas, sous conditions bien sûr, et une expérience pilote est en train d’être déployée à Rabat. C’est du moins ce que rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 1er mars. D’après le quotidien, c’est même l’objet d’un accord signé récemment entre le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et les responsables des cinq syndicats sectoriels les plus représentatifs de la profession.

Concrètement, selon les termes de cet accord, les contrats d'exploitation des taxis seront désormais limités exclusivement aux chauffeurs détenteurs d’une carte professionnelle et d’un permis de confiance. Les contrats actuels qui ne répondent pas à cette condition ne seront pas renouvelés à leur expiration. De même, désormais, les rapports entre les détenteurs d’agréments et les chauffeurs professionnels seront encadrés par un contrat-type. Les exploitants d’agrément de taxi doivent obligatoirement déclarer les chauffeurs principaux et auxiliaires qu’ils ont engagés auprès des autorités compétentes.

Dans l’accord, et c’est très important, il est précisé qu’une personne physique ne peut exploiter qu’un seul agrément de taxi. Ce qui implique que les personnes qui exploitent plusieurs taxis peuvent, et doivent même, constituer une société. Pour cela, elles disposent d’un délai d’une année qui court dès la signature de l’accord en question. Ces sociétés, une fois constituées, seront obligées d’engager exclusivement des chauffeurs professionnels détenteurs d’un permis de confiance.

En attendant, la mise en œuvre de l’accord signé entre le ministère de l’intérieur et les syndicats permettra de cerner le nombre exact de personnes qui exercent ce métier. Le pointage devient ainsi automatique et tous les permis de confiance qui ne sont pas actifs seront retirés à leurs détenteurs. L’accord prévoit d’ailleurs une révision des procédures d’octroi de ces permis dans le sens de plus de rationalisation. Le programme de formation, ainsi que la qualité de formation pour l’obtention de ce document, seront revus au même titre que certaines clauses du contrat qui lie les exploitants aux chauffeurs professionnels, précise le quotidien.

Par ailleurs, le quotidien a également évoqué le programme de renouvellement des taxis toujours en cours et prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Ce programme touchera toutes les provinces et préfectures du Royaume. Al Ahdath Al Maghribia parle également de la généralisation de la couverture sociale et médicale au profit des professionnels du secteur, soulignant que les responsables syndicaux se sont engagés à encourager les chauffeurs de taxis à y adhérer en masse.