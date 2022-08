© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (capture image vidéo)

A l’embouchure du Bouregreg, la plage de Rabat, autrefois l'un des meilleurs spots balnéaires de la région, a perdu de son charme, la pollution n’épargnant ni sable ni eaux de baignade. Fort heureusement, cette plage figure au programme des réhabilitations de l’Agence pour l’Aménagement de la vallée du Bouregreg et de la Wilaya de la région.

Sur l’océan atlantique, la belle plage de Rabat n’offre plus qu’un paysage de désolation, défigurée par la saleté. Le département de l’Environnement a d'ailleurs récemment classé cette la plage parmi les polluées du pays. Une pollution visible à l’œil nu.

Les ordures sont partout, sur le sable, sur les rochers et même dans les eaux de baignade. Il n’est pas rare de voir des sacs en plastique rejetés par les vagues, sous le regard des baigneurs. Ils sont pourtant des milliers à s’y rendre pour profiter de l’emplacement à la beauté agrémentée par la proximité de la Médina, qui surplombe la plage.

Ces familles gardent encore en mémoire l’époque ou leur plage était considérée comme la meilleure de sa région, voire de tout le Maroc.

Ce paysage navrant, désormais fait de d’ordures ménagères et de bouts de plastique flottants, s’explique par le peu intérêt qu’accordent les responsables locaux à un entretien approprié de la plage et à l’absence d'une sensibilisation de tous à la préservation du site, afin d'en garantir la propreté.

Les usagers sont évidemment responsables de la préservation de l’environnement, mais la municipalité l’est tout autant. Cette plage bénéficie en effet d’un statut particulier, puisqu'elle relève de la capitale administrative, Rabat, «Ville lumière, capitale marocaine de la culture».

Une appellation qui devrait inciter à davantage d’intérêt pour cet espace de détente. Le360 a toutefois appris que cette plage venait d’être inscrite parmi les projets de réhabilitation que compte réaliser l’Agence pour l’Aménagement de la vallée du Bouregreg (entité publique) en partenariat avec la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra.

Plusieurs équipements et des installations (toilettes, douches, cafés et restaurants) vont être construits dans les prochains mois. Pour le plus grand bonheur des vacanciers fréquentant cette magnifique plage. A eux d’en prendre soin.