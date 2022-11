© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

VidéoC'est parti pour la deuxième campagne de nettoyage du cimetière Achouhada dans le quartier Bensergaou d'Agadir. Des bénévoles s'activent depuis le début du mois de novembre à débarrasser les lieux de détritus et des traces d'actes de sorcellerie.

Nettoyage d’automne au cimetière Achouhada de Bensergaou à Agadir. Des bénévoles du quartier, réunis en association, ont lancé la deuxième édition de la campagne de nettoyage de ce lieu.

«C’est le deuxième plus grand cimetière de la région Souss Massa Draa, plusieurs martyrs du séisme d’Agadir de 1960 y sont enterrés», témoigne Mohammed Merbou, un des bénévoles participant à cette action citoyenne, avant de préciser: «la campagne se poursuit tout le mois de novembre, tous les dimanches, de 9h00 à 14h00».

Cet acteur associatif souligne que le cimetière a été scindé en quatre zones pour faciliter le travail. «Le cimetière est immense, c'est l'un des plus grands de la région et nous avons décidé de nous partager le travail en faisant cette organisation par zone».

De son côté, Farid Kharbouch a expliqué, dans une déclaration pour Le360, que la campagne comprend le ramassage des mauvaises herbes et de tous les détritus qui jonchent le sol et les tombes, y compris les amulettes et les œuvres de magie et de sorcellerie. La même source se réjouit que ce phénomène ait connu une baisse significative qui a été engendrée cette année grâce aux caméras de surveillance installés sur les lieux.