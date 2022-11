© Copyright : DR

C'est une nouvelle étape dans la dématérialisation progressive de la procédure de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale, un document indispensable à l'obtention du permis de conduire. La NARSA vient d’attribuer le marché public qui avait été lancé, pour l'élaboration de sa gestion informatisée.

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) vient d’attribuer le marché de l'élaboration d'un système de gestion informatisé, à même de permettre la dématérialisation de la procédure de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale, indispensable à l'obtention du permis de conduire.

Ce marché a été remporté par la société Inetum Maroc, pour un montant alloué de l'ordre de 1,4 million de dirhams TTC, indique un document que Le360 a pu consulter. L’installation de ce système informatisé aura pour but de coordonner l’action de l'ensemble des acteurs concernés, au cours du processus de traitement des dossiers: le ministère de la Santé et de la protection sociale, la NARSA ainsi que des médecins.

Ce projet de dématérialisation concerne en premier lieu le processus de délivrance de la visite médicale d’aptitude physique et mentale, nécessaire à l'obtention du permis de conduire.

Ce système informatisé fera le suivi et l’évaluation de l’état de santé des conducteurs, aussi bien pour les candidats à l’examen du permis de conduire, que pour les conducteurs âgés de 65 ans et plus, ainsi que pour les conducteurs professionnels.

«La dématérialisation de ce processus doit se faire en assurant la communication et l’interfaçage entre l’ensemble des systèmes d’information éventuels existants au niveau de la NARSA et les structures provinciales et régionales du ministère de la Santé et de la protection sociale», avait expliqué la NARSA il y a près d’une année, au moment de l'annonce de ce projet.