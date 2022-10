Démantèlement d’une cellule terroriste à Nador et Melilia: opération conjointe du BCIJ et de la police espagnole

© Copyright : DR

Coup de filet réussi contre le terrorisme, avec une opération conjointe des services sécuritaires marocains et espagnols. Pas moins de 11 personnes ont été interpellées au cours de cette opération simultanément menée à Nador et à Melilia par le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) et le Commissariat général d’information espagnol.