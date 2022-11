© Copyright : DR

Kiosque360. Sept personnes ont été appréhendées et d'importantes quantités de drogue et de grosses sommes d’argent ont été saisies. Récit d'une fin de semaine mouvementée vécue pour les brigades anti-stups de Bernoussi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Encore un nouveau coup de filet dans le milieu du trafic de psychotropes. Fait relativement rare, le réseau que la police judiciaire vient de démanteler à Casablanca est dirigé par un étudiant en master. Il s’agit, explique le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans sa livraison du jeudi 17 novembre, d’une bande criminelle composée de six membres en plus de l’étudiant en question.

Les sept malfrats viennent d’être présentés devant le procureur du roi près le tribunal pénal d'Aïn Sbaâ à Casablanca. Ils ont été appréhendés en fin de semaine dernière après avoir tombé successivement dans des guet-apens montés par la police à différents endroits de la ville et ses environs, affirme le quotidien.

Ce sont les petits dealers, membres du réseau qui sont tombés les premiers et sur la base des indications qu’elle a pu réussir à collecter lors de leur interrogatoire, la police a finalement identifié leur fournisseur. Et quelle ne fut la surprise des membres de la PJ quand ils ont découvert que le signalement qui leur a été donné correspond à un étudiant universitaire au niveau master, explique le quotidien.

Jusque-là, les membres de la police n’étaient pas encore au bout de leur surprise. En effet, l’étudiant en question fournissait en comprimés psychotropes et en grandes quantités à la fois les villes de Mohammedia et de Casablanca. Et encore, il n’était qu’un intermédiaire, puisque son grossiste, ou le fournisseur principal de cette bande, a été, lui aussi, interpellé dans son domicile, à Casablanca.



D’après le quotidien, les membres de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant des services de la DGSN à Sidi Bernoussi ont vécu une fin de semaine bien mouvementée. Tout a commencé par l’arrestation d’un jeune en flagrant délit de détention de comprimés psychotropes. Ce fut le fruit du hasard. Après un interrogatoire sommaire, il a avoué se fournir chez un dealer dans le quartier Al Qods, qui a été appréhendé chez lui. Une grande quantité de comprimés psychotropes et une importante somme d’argent ont été saisies.



Après un interrogatoire de rigueur, le dealer a fini par avouer qu’il se fournissait auprès de deux personnes dans la région de Mansouria, près de Mohammedia. Il a donné leurs noms et leurs numéros de téléphone, ce qui a facilité aux éléments de la gendarmerie, mise également dans le coup, de leur mettre rapidement la main dessus.

L’opération a fini par l’arrestation des deux mis en cause et la saisie de grandes quantités de psychotrope et de sommes d’argent. Les deux compères ont donné leur fournisseur. Il réside dans le quartier Al Qods, à Casablanca, et leur fournit des quantités très importantes de drogue qu’ils distribuent à leur tour aux petits dealers. Au poste de police, après l’avoir « pointé », les policiers ont ainsi appris qu’il était étudiant. Après l’interrogatoire, il a tout avoué, ses clients, les autres membres du réseau et surtout son fournisseur. Ce dernier n’a pas été difficile à appréhender, mais pour trouver sa cachette, il a fallu mettre au point un stratagème impliquant également sa femme.