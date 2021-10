© Copyright : DR

La profession des experts comptables est en deuil. Le fondateur du cabinet Masnaoui-Mazars, Abdelkader Masnaoui, est décédé dans la soirée du jeudi 7 octobre à Casablanca. Le défunt sera inhumé ce vendredi 8 octobre au cimetière Errahma à Casablanca après la prière d'Addohr, a appris Le360 auprès de ses proches.

Le Maroc vient de perdre l’un des bâtisseurs de la profession d’expertise-comptable. «Nous venons de perdre un patriarche de la comptabilité, un père spirituel. Feu Masnaoui a joué un rôle majeur dans le processus de professionnalisation de notre métier», témoigne El Mehdi Fakir, expert comptable et directeur associé du cabinet Ad Value audit and consulting.

«C’est un grand homme qui a tout donné à la profession et a contribué à former des générations de Managers qui continueront à lui être redevables», ajoute de son côté Abdou Diop, associé-gérant de Mazars Maroc, contacté par Le360.

Auteur de plusieurs ouvrages de référence, feu Abdelkader Masnaoui a participé à la création du Cycle marocain d’Expertise-Comptable et a été l’un des rédacteurs du Code général de normalisation comptable. Son nom est aussi associé au fameux «Mémento comptable».

Abdelkader Masnaoui, qui a fondé le cabinet éponyme au début des années 1970, a su marquer la profession de son empreinte, en accompagnant le processus de restructuration des entreprises publiques et privées, la marocanisation, la privatisation, et a fortement contribué à la modernisation de l’environnement juridique et fiscal.



«Ambitieux de transformer le Cabinet en une entité d’audit et de conseil, basé, comme il le disait, sur un modèle coopératif intégré, il adhère au partenership de Mazars au début des années 1990. Mentor et parrain pour les uns, un second père pour d’autres, il était juste, était toujours de bons conseils et encourageait les équipes pour atteindre les plus hauts niveaux»: c'est par ces mots que lui rendent hommage les équipes de Mazars Maroc dans un message posté sur Facebook, dont voici un extrait:

Un extrait de l'hommage rendu par le cabinet Mazars à feu Abdelkader Masnaoui.

