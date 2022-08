© Copyright : DR

Le successeur de feu Joseph Barzilai à la tête de la Société Fiduciaire du Maroc (SFM) s’est éteint ce samedi 20 août à Casablanca, à l’âge de 74 ans.

La profession des experts-comptables est sous le choc. En apprenant ce samedi matin le décès de Abdallah Lalami, une pluie d’hommages s’est abattue sur les forums et réseaux sociaux pour saluer la mémoire d’un professionnel sans égal, particulièrement respecté par ses pairs.

Âgé de 74 ans, Moulay Abdallah Lalami a fait toute sa carrière au sein du département juridique de la Société Fiduciaire du Maroc (depuis 1974) sous la houlette de Joseph Barzilai, l’un des architectes de la profession comptable au Maroc.

Suite au décès de Barzilai en août 2018, Abdallah Lalami, jusqu'alors directeur général, devient président de la SFM, poste qu'il va occuper jusqu'à sa mort.

Ses domaines d’intervention privilégiés étaient les contrats commerciaux, les opérations de fusion-acquisition, les restructurations d’entreprises ainsi que les opérations patrimoniales ou de gestion de patrimoine.

Pour Mehdi El Fakir, directeur associé du cabinet Ad Value Audit & Consulting (un ancien de Fidaroc, une structure rattachée à la SFM), Lalami est le dernier Mohican de l’expertise comptable, juridique et fiscale.

Avec sa disparition, c’est la fin d’une époque, poursuit El Fakir pour qui le défunt «symbolisait la rigueur, le sérieux et la pertinence».

Pour Lalami, qui a été le conseiller attitré de hautes personnalités et de VIP du Maroc, la discrétion était une devise. «Disponibilité et confidentialité sont les maîtres-mots de notre profession. Ces qualités, qui constituent pour nous l'essence même de nos interventions, sont de réelles obligations qui sont perpétuées depuis des décennies par les hommes et les femmes de la SFM», a insisté à rappeler feu Lalami lors de l’une de ses rares sorties médiatiques.

Le défunt sera inhumé ce samedi au cimetière Al Ghofrane à Casablanca après la prière d'Al Asr.