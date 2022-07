© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN a publié le bilan de ses opérations sécuritaires, effectuées au cours du premier semestre 2022, affichant des résultats en nette amélioration par rapport à la même période de l’année dernière. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Dans un rapport publié le vendredi 22 juillet la DGSN a indiqué que le taux de criminalité a baissé de près de 25% au cours du premier semestre 2022 en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 25 juillet, que ces excellents résultats ont été réalisés grâce aux efforts déployés par les services de police et à la stratégie suivie par la direction générale. Le rapport souligne, en effet, que la DGSN a veillé à poursuivre le renforcement des dispositifs et des unités de la police d’urgence. Le semestre en cours a été marqué par la consolidation des structures policières chargées de lutter contre la criminalité notamment les brigades antigangs, les salles de commandement et de coordination ainsi que les brigades des artificiers.

Au cours de cette même période les opérations sécuritaires ont permis d’élucider 93,48% des enquêtes criminelles et de déférer devant la justice 258 507 individus. Au moment où le nombre des affaires de drogue a connu une diminution sensible, celles concernant la lutte contre la blanchiment d’argent ont augmenté de 47%. La même tendance à la hausse a été enregistrée (+ 4%) dans les affaires de cybercriminalité et les extorsions via internet tandis que le nombre des annonces et des publications surveillées est passé de 2773 à 2874.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le rapport souligne que les services sécuritaires ont enregistré 277 affaires relatives à l’immigration illégale contre 194 au cours de la même période de l’année dernière. Quant aux cas de sextorsion ils ont diminué passant de 260 affaires au cours du premier semestre 2021 à 221 durant la même période de l’année en cours.

Par ailleurs, la DGSN a poursuivi le renforcement de la coordination opérationnelle et de la coopération dans le domaine de l’assistance technique avec ses partenaires régionaux et internationaux dans le cadre de la coopération sécuritaire dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Afin de réaliser l’efficacité dans les recherches criminelles la DGSN a donné une importance particulière à l’amélioration des compétences sécuritaires et au renforcement de la coordination avec tous les intervenants dans la justice pénale. La DGSN a, en outre, poursuivi le chantier du développement des laboratoires de police de manière à garantir l’utilisation de la science et des nouvelles techniques au service des recherches criminelles.