Création de l'agence nationale des registres au menu du Conseil de gouvernement ce jeudi 15 juillet

Un conseil de gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi 15 juillet 2021 et examinera nombre de projets de lois et de décrets. La création de l'agence nationale des registres qui englobe celui de la population et celui de l'enseignement à distance en fait partie.