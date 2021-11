© Copyright : adil gadrouz

Sur Twitter, Royal Air Maroc a annoncé que les conditions de voyage à destination des États-Unis ont changé, se référant ainsi à une nouvelle mise à jour, datant du mercredi 10 novembre 2021, du site officiel des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les conditions de voyage à destination des Etats-Unis ont été mises à jour, annonce Royal Air Maroc sur Twitter. Ceci concerne, selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), tous les passagers âgés de deux ans ou plus embarquant sur un vol en provenance d'un pays étranger et à destination du territoire américain.

MISE A JOUR

Les conditions de voyage � destination des �tats-Unis ont chang�.

Pour plus de d�tails, veuillez consulter ?https://t.co/kwFu1G7mss — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 11, 2021

Ainsi, avant d'embarquer sur un vol vers les Etats-Unis depuis un pays étranger, tous les passagers, âgés de deux ans et plus, doivent présenter un résultat de test Covid-19 négatif, selon un délai basé sur leur statut vaccinal.

Pour le Maroc, et étant donné que l’accès aux aéroports est conditionné à la présentation du pass vaccinal, les passagers de plus de douze ans, éligibles à la vaccination, doivent effectuer un test PCR, pas plus de 72 heures (3 jours), à compter du prélèvement, avant l’embarquement.

En ce qui concerne les passagers âgés de plus de deux ans, et qui ne sont pas éligibles à la vaccination, que ce soit en raison de leur âge ou de contre-indications, ils doivent impérativement présenter un test PCR, dont le résultat négatif date de pas plus de 24 heures (un jour).

Pour les personnes qui ont été atteintes et puis guéries du Covid-19, elles peuvent présenter le résultat positif d’un test PCR sur un échantillon prélevé de pas plus de 90 jours avant l’embarquement, ainsi qu’une lettre d’un healthcare provider (un professionnel de santé ou un établissement de santé autorisé à fournir des services de diagnostic et de traitement) ou d'un responsable de la santé publique indiquant que le voyageur concerné a été effectivement guéri.

A titre de rappel, les Etats-Unis reconnaissent tous les vaccins administrés au Maroc, à savoir Sinopharm, AstraZeneca, Janssen et Pfizer-BioNtech.

Selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), une personne est considérée "complètement vaccinée" deux semaines après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Sinopharm et AstraZeneca) et deux semaines pour les vaccins à une seule injection (Johnson & Johnson).