Kiosque360. Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a exprimé ses craintes face à deux échéances propices à la propagation du Covid-19: l’Aïd Al-Adha, dans l’immédiat, et la grippe saisonnière dans quelques mois. Faut-il donc revenir au confinement, malgré une situation qu’on dit bien maîtrisée?

Les journaux arabophones de ce lundi 27 juillet sont unanimes: le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, serait favorable à l’instauration de nouvelles mesures de confinement ou de restriction des déplacements inter-urbains dans certaines régions du pays, pour casser la courbe ascendante actuelle des contaminations au Covid-19.

Pour le quotidien Al Akhbar, le retour au confinement est devenu une option très probable que le ministère de la Santé pourrait activer si les cas de contamination au Covid-19 devaient continuer à grimper au Maroc. Mais ce confinement ne concernera que les régions ou villes les plus exposées à une propagation rapide du coronavirus. Les jours précédant et suivant immédiatement la fête de l’Aïd Al-Adha seront cruciaux pour la prise d'une telle décision.

Le ministère de la Santé rappelle qu'un retour à un confinement, limité dans le temps et l'espace, reste fort probable tant que les citoyens ne respectent pas les gestes-barrières, surtout l’obligation de porter le masque, et persistent dans les déplacements et regroupements inutiles.

Pour le quotidien Assabah, qui écrit que «le gouvernement fait face au Corona 2», c’est surtout la période de l’hiver, marquée par la grippe saisonnière, qui inquiète le plus le ministère de la Santé. En effet, cette période de froid risque d’être marquée par une nouvelle poussée de contaminations dont pâtiront surtout les personnes âgées, ou celles souffrant déjà de maladies chroniques. C’est ce qui explique pourquoi, selon Al Massae, Khalid Aït Taleb a préconisé la mise en œuvre, dès maintenant, d’un plan de vaccinations préventives contre la grippe saisonnière, au profit des personnes vulnérables. Ce scénario préventif pourrait justement comprendre un volet de retour au confinement, pour mieux se préparer à affronter l’hiver.

De même, Al Ahdath Al Maghribia estime que le «retour au confinement est très probable» puisque, si la levée progressive du confinement à laquelle a procédé le Maroc était dictée par la nécessité de relancer la machine économique et de revenir à une vie sociale normale, les règles de protection individuelle et collective n’ont pas toujours été respectées. Ainsi, bien que la situation reste maîtrisée, elle n'en demeure pas moins difficile, reconnaît le ministre de la Santé.

Il est à rappeler que le communiqué conjoint des ministères de la Santé et de l’Intérieur, publié ce dimanche soir et instaurant des restrictions de déplacement entre certaines villes, est intervenu alors que tous les journaux arabophones de ce lundi étaient déjà dans les kiosques.