Kiosque360. Une trentaine d’architectes marocains qui visitaient l’exposition universelle de 2020 sont bloqués à Dubaï après la fermeture des frontières du Royaume suite à l'apparition du variant Omicron du coronavirus. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La décision du Maroc de fermer ses frontières le mardi 30 novembre après l'apparition du nouveau variant du coronavirus Omicron a surpris de nombreux ressortissants marocains qui se trouvaient en voyage à l’étranger. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 6 décembre, qu’un groupe de 30 architectes marocains qui visitaient «Expo 2020 Dubaï» dans le cadre de l’échange d’expertises avec leurs homologues émiratis ont été bloqués à Dubaï.

Plusieurs d’entre eux ont déclaré qu’ils ont été pris au dépourvu par la décision des autorités marocaines de suspendre tous les vols à destination du Royauame et se retrouvent bloqués dans ce pays sans possibilité de trouver un moyen pour regagner le Maroc. Ils ont frappé à toutes les portes en adressant des courriers au département de tutelle, au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade du Maroc aux Émirats arabes unis. La corporation des architectes au Maroc craint que la fermeture des frontières ne perdure sans que des vols soient programmés pour les rapatrier.

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas a déclaré que des programmes de rapatriement des ressortissants marocains sont en cours de programmation. «Le gouvernement est déterminé à organiser des vols exceptionnels pour les personnes qui n’ont pas eu la chance de regagner le pays avant la fermeture des frontières», a-t-il précisé. Une opération qui nécessite une importante logistique quand on sait que des centaines de ressortissants marocains sont bloqués dans plusieurs pays du monde.

Il faut signaler que des pays comme la France a d’ores et déjà commencé à rapatrier ses ressortissants bloqués au Maroc par l’intermédiaire de deux compagnies aériennes. Il faut rappeler que lors de l'apparition du coronavirus, les autorités marocaines avaient fermé les frontières et suspendu tous les vols internationaux. Plus de 32.000 marocains, qui se trouvaient alors à l’étranger, sont restés bloqués dans plusieurs pays pendant toute la période du confinement.