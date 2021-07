© Copyright : DR

Kiosque360. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia a décidé la suspension des cours au niveau des masters et de la licence professionnelle. Les cours en présentiel ont été remplacés par un enseignement à distance. Les détails.

La hausse des nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées dernièrement a poussé le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia, Université Hassan II, à annoncer, mercredi 7 juillet, la suspension des cours. Ainsi, au niveau des masters et de la licence professionnelle, les cours en présentiel ont été remplacés par un enseignement à distance.

La décision de suspension a également concerné les examens et les soutenances de thèse de Master, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 8 juillet. Il s’agit, indiquent les sources du quotidien, d’une mesure préventive prise pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 dans le milieu universitaire.

Cette décision est intervenue après l’annonce du ministère de la Santé qui a tiré la sonnette d’alarme, surtout après la hausse des cas confirmés au Covid-19 ces derniers jours et l’apparition de nouveaux variants plus contagieux dans certaines villes.

Le ministère, rappelle le quotidien, a annoncé qu’un total de 1.279 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 708 guérisons avaient été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures.

Les cas actifs sont au nombre de 6.241, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 290, dont 11 placés sous intubation et 159 sous ventilation non invasive. Et de préciser que le nombre de primo-vaccinés est de 10.266.670, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.204.753.

Dans son bulletin quotidien sur la situation du Covid-19, le ministère indique que les nouveaux cas portent à 537.253 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre de personnes rétablies est passé à 521.671, soit un taux de guérison de 97,1%.

Quant au nombre total des décès, il est passé à 9.341 avec 5 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (01), Rabat-Salé-Kénitra (02), Souss-Massa (01) et Dakhla-Oued Eddahab (01).