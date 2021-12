© Copyright : Mehdi Heurteloup / Le360

Dans une nouvelle mise à jour, RAM a annoncé que des vols spéciaux, soumis à autorisations spéciales, seront programmés, entre le 4 et le 6 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, du Canada, de l’Espagne et de l'Italie.

Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès lundi 29 novembre 2021 à 23h59, l’ensemble des vols aériens à destination et en provenance du Royaume pour une durée de deux semaines, RAM indique, sur Twitter, avoir instauré des vols spéciaux entre le 4 et le 6 décembre, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, du Canada, de l’Espagne et de l'Italie.

Le transporteur aérien national a annoncé hier que des vols spéciaux à destination du Canada, de l’Espagne et de l’Italie seront programmés le samedi 4 décembre 2021. Pour ce qui est de la France, trois vols sont programmés par la RAM chaque jour, et ce, jusqu'au 6 décembre. Deux au départ de Casablanca et un de Marrakech.

La suspension de l'ensemble des vols de passagers à destination du Royaume pour une durée de deux semaines, intervient suite la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens. Une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster, au besoin, les mesures nécessaires.