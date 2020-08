Covid-19: mobilisation générale pour panser les blessures de Marrakech

Kiosque360. Les FAR, le ministère de la Santé et les autorités locales se sont mobilisés pour circonscrire la propagation de la pandémie à Marrakech. Les hôpitaux qui ont souffert d’encombrement, de manque de moyens et de personnel seront équipés de lits ainsi que du matériel médical nécessaire.

Lors d’un point de presse présidé, mercredi dernier, par le ministre de la Santé et le wali de la région Marrakech-Safi, plusieurs mesures ont été annoncées pour circonscrire la propagation inquiétante de la pandémie dans la préfecture de la ville ocre. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 21 août, que ces mesures d’urgence surviennent après la hausse exponentielle des personnes infectées par le Covid-19 et l’incapacité des hôpitaux de la ville à contenir le flux continu des malades. Parmi la batterie de mesures prises, il faut signaler l’intervention de la médecine militaire pour pallier les carences de l’hôpital Ibn Zohr en y affectant dès jeudi un groupe de médecins militaires. Afin d’améliorer la prise en charge et atténuer la pression sur les soignants, il a été procédé à la réorganisation des circuits du covid-19 au sein de cet hôpital ainsi qu’au transfert des malades vers l’hôpital de campagne de Benguerir. L’hôpital Ibn Zohr, le plus sollicité et le moins équipé, verra toutes ses chambres dotées de canalisations d’oxygène dédiées uniquement aux cas suspects. Cette opération a été prise en charge par le Conseil de la région pour participer au sauvetage de la structure sanitaire de la ville qui était au bord de l’écroulement. Le conseil a ainsi alloué des crédits budgétaires et chargé une société privée de commencer immédiatement les travaux pour installer les équipements nécessaires dans l’hôpital. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’il a été décidé, en outre, d’augmenter la capacité litière de l’hôpital universitaire afin de recevoir tous les cas nécessitant l’admission dans les services de réanimation. Il a également été convenu de placer des staffs médicaux à la disposition de l’hôpital de campagne de Benguerir et d’ouvrir la clinique de la CNSS aux malades atteints du coronavirus, y compris certains cas graves.

La coordination entre les autorités locales et la médecine militaire a permis, par ailleurs, d’installer une unité médicale d’une capacité de 100 lits dans l’enceinte de l’hôpital Ibn Toufail relevant du CHU Mohammed VI. Les multiples réunions avec le commandement militaire de la région sur la situation épidémique à Marrakech ont permis de dégager toute l’aide nécessaire ainsi que l’augmentation de la capacité litière de l’hôpital de campagne de Benguerir.

Par Hassan Benadad