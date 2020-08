© Copyright : DR

Les visites familiales aux détenus ont été suspendues dans plusieurs établissements pénitentiaires du Maroc et ce, jusqu’à nouvel ordre. Voici la liste des établissements concernés.

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la résinertion (DGAPR) a décidé, ce jeudi 27 août, de suspendre les visites familiales aux détenus en raison de l’envolée des cas de contamination au Covid-19.

Dans un communiqué diffusé dans la matinée de ce jeudi, la DGAPR affirme que cette décision, prise pour protéger détenus et fonctionnaires de ces établissements, concerne les prison Aïn Sebaâ 1 et 2, Ain Borja à Casablanca, ainsi que le centre de réforme et de rééducation d'Aïn Sebaâ.

Les mêmes mesures sont prises en ce qui concerne les prisons Salé 2, El Arjat 1 et 2, la prison locale de Kénitra, le complexe Oudayas à Marrakech, Tanger 1 et 2, la prison de Tétouan, celle de Ras El Mae et Bourkayez à Fès.