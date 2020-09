© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités municipales ont décidé, jusqu’à nouvel ordre, de fermer le port d’Essaouira ainsi que la halle aux poissons. Voici pourquoi.

21 cas de Covid-19. Voici pourquoi les autorités locales d’Essaouira ont décidé de fermer le célèbre et pittoresque port de la ville, ainsi que la halle aux poissons si emblématique de la cité. La municipalité de la ville a de même décidé de clore la citadelle de la ville en attendant de finaliser le comptage des personnes ayant possiblement été en contact avec les victimes contaminées au coronavirus, nous apprend le quotidien Al Massae dans sa livraison du mercredi 23 septembre.

Toutes les personnes contacts ont ainsi été mises sous contrôle médical. Entre-temps, toute l’activité économique autour du port, vitale pour la cité, a été gelée, nous indique le quotidien, de même que toute l’économie qui gravite autour de ce cite haut en couleurs.

Dimanche dernier, indique Al Massae, tout le port d’Essaouira a été soumis à une large opération de désinfection. Le comité municipal de veille sanitaire a par ailleurs renforcé les mesures de sécurité à même de prémunir la ville contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Les autorités locales de la ville, l’agence municipale des ports en premier, ont tout de suite réagi pour limiter les dégâts et faire en sorte que l’activité portuaire et maritime de la cité puisse se poursuivre dans les meilleurs délais et conditions possibles. L’autorité locale d’Essaouira s'y est engagée et a pris la responsabilité de protéger personnel et visiteurs dudit port en décidant sa provisoire fermeture.