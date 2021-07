Au cours des 24 dernières heures, la région de Souss-Massa est arrivée en tête des régions enregistrant le plus grand nombre de contaminations, avec plus de 220 nouveaux cas, dont 195 uniquement pour la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Une fois n’est pas coutume, la région Souss-Massa est arrivée en tête des régions ayant enregistré le plus grand nombre de contaminations au Covid-19, devant la région Casablanca-Settat, qui truste habituellement le haut du tableau.

Selon les données publiées ce lundi 12 juillet 2021, à 14h par le ministère de la Santé, la région Souss-Massa a enregistré pas moins de 220 nouveaux cas. La région de Casablanca-Settat est deuxième avec 135 nouveaux cas, tandis que celle de Rabat-Salé-Kenitra arrive en troisième position avec 128 nouveaux cas.

© Copyright : Ministère de la Santé

Plus inquiétant encore, la seule préfecture d’Agadir Ida-Outanane a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 195 cas, contre 117 cas à Casablanca, 92 à Marrakech, et 34 à Rabat.

Cette hausse des contaminations dans la Souss intervient au lendemain de la découverte d’un foyer de contamination dans une unité hôtelière, avec près de 80 cas détectés. L’établissement a aussitôt été cerné et les autorités sanitaires et sécuritaires locales se sont mobilisées pour prendre les mesures nécessaires afin d’arrêter la propagation du virus, soumettre les personnes contaminées à une quarantaine et transférer les cas critiques vers l’hôpital Hassan II d’Agadir.

Des sources locales n’ont pas manqué de déplorer «l'inaction et la négligence de certains hôtels, magasins et cafés en matière de respect des mesures de sécurité recommandées par les autorités», d’autant que la ville est aujourd’hui remplie de touristes et de MRE.

Au niveau national, la situation épidémiologique est toute aussi inquiétante. Depuis une quinzaine de jour, le nombre de cas quotidien est en constante augmentation. Ce lundi 12 juillet, 657 cas de contaminations ont été enregistrés dans le Royaume sur seulement 5.773 tests effectués. Plus grave encore, 15 décès ont été rapportés ces dernières 24 heures.