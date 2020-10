© Copyright : adil gadrouz

C’est la saison de la grippe… saisonnière. Sauf que cette année, le Covid-19 a brouillé les pistes et risque de brouiller les diagnostics. Voici ce que conseille un médecin.

La grippe saisonnière va commencer à rôder et cela risque de semer la confusion. «Le pourcentage de la létalité de la grippe saisonnière ne peut pas être comparé à celui du Covid-19, mais il faut garder ses précautions», explique Boubker Driouch, médecin généraliste à Casablanca.

Pour ce praticien, il faut combattre l’un et l’autre et ne pas hésiter à effectuer des tests de dépistage du Covid-19. «Pendant cette période, nous vivons en fait quatre saisons le même jour et il faut faire attention aux personnes les plus fragiles», ajoute notre interlocuteur.

Par personnes fragiles, il désigne les gens dont l’immunité est faible ou alors qui souffrent de maladies chroniques, respiratoires en premier lieu.