L’administration des vaccins connaît une certaine lenteur, ce qui impacte la durée de la campagne de vaccination, et incite les autorités à réagir. Dans une circulaire adressée hier, vendredi 15 octobre, aux directions régionales de la santé, Khalid Ait Taleb, ministre de tutelle, fait part d’un plan pour accélérer l'opération de vaccination.

Alors que le Maroc déploie tous ses efforts pour aller de l’avant dans sa campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 et lutter contre la propagation du virus, un ralentissement de la vaccination a été constaté sur la base des chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé.

Entre le 8 et le 15 octobre, le nombre de vaccinés quotidiennement ne dépasse pas les 40.000, et avec un rythme pareil, il sera difficile d’atteindre l’objectif préalablement fixé, qui est d’administrer la première dose au 5,5 millions restants sur les 28,8 millions de personnes ciblées.

Dans une circulaire diffusée hier, vendredi 15 octobre, aux directions régionales de la santé, Khalid Ait Taleb, réélu ministre de la Santé, le jeudi 14 octobre à la place de sa succédente Nabila Rmili, définit de nouvelles recommandations pour accélérer le déroulement de la campagne de vaccination.

«L’accélération du rythme de la vaccination doit être forte, proactive et ciblée permettant de faire bénéficier, par la première dose, les personnes n’ayant pas reçu la primo vaccination et d’achever le schéma vaccinal par les deuxième et troisième doses pour ceux qui ont commencé leurs vaccinations», indique-t-il.

En effet, pour le ministre de la Santé, il est impératif de vacciner, d’ici fin novembre 2021, les personnes éligibles non encore vaccinées, d’administrer la deuxième dose pour les personnes ayant déjà reçu la première, et de généraliser la troisième dose au niveau de tous les centres de vaccination et vaccinodromes.

Les tranches d’âge prioritaires sont les individus âgés de plus de 60 ans, les personnes âgées entre 18 et 39 ans, ainsi que les adolescents âgés entre 12 et 17 ans.

A cet effet, il est nécessaire pour les directions régionales de la santé «d’élaborer et de mettre en œuvre en concertation avec les partenaires gouvernementaux, et non gouvernementaux, un plan d’accélération de la vaccination anti-Covid au niveau de votre province, préfecture et région sur la base d’un diagnostic local cadré par une réorganisation des modalités de couverture favorisant l’accès aux vaccins».

De ce fait, Khalid Ait Taleb, fait appel au recours au mode de couverture mobile, à une évaluation de la productivité des vaccinodromes et une mise en place d’une réorganisation des centres de vaccination, à une organisation de la vaccination des personnes non vaccinées pour des raisons médiales dans les centres universitaires hospitaliers (CHU), les centres hospitaliers régionaux (CHR) ou les centres hospitaliers privés (CHP).

Le ministre appelle également à l’établissement des visites à domicile pour les 65 ans et plus présentant des morbidités, et à l’intégration de la vaccination dans les prestations de la campagne annuelle de la Visite Médicale Systématique en milieu scolaire.

D’un autre côté, pour tous les non vaccinés devant être rattrapés, Khalid Ait Taleb propose de cibler d’autres populations, notamment par la réalisation d’une analyse du recrutement et de l’abandon de la vaccination par provinces et par tranche d’âge sur la base des données du Registre National de Vaccination, mais également par l’intégration des enfants en situation d’handicap, des enfants non scolarisés, des migrants et des enfants en conflit avec la loi.

Ainsi, pour aligner la stratégie de communication sur le plan d’accélération, le ministre de la Santé recommande de réorienter et cibler la communication en faveur de l’accélération de la vaccination, d’impliquer les médias locaux pour la promotion de la vaccination et l’orientation de la population vers les sites de vaccination, et de renforcer la communication autour du pass vaccinal dans les activités non essentielles.

Jusqu’à présent, 23.218.100 de personnes ont reçu une première injection, 20.869.902 affichent un schéma vaccinal complet. Quant à ceux qui ont reçu la troisième dose, ils sont de 625.088.