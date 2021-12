Covid-19 au Maroc: le bilan grimpe à 1.184 nouvelles contaminations, 5 décès et 4.278 cas actifs

5 décès, 1.184 nouveaux cas de contamination et 359 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 4.278, alors que plus de 22,9 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 293 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 209 guérisons. Le pays totalise 216.930 cas de contamination, dont 6.246 décès et 149.194 guérisons. En Tunisie, 627 nouveaux cas de contamination, 11 décès et 302 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 723.422 cas de contamination, dont 25.538 décès et 695.161 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 110 nouveaux cas de contaminations et 42 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.614 cas de contamination au Covid-19, dont 39.026 guérisons et 862 décès. Covid-19: avec Omicron, bientôt un retour du Maroc à la zone orange? La propagation rapide du variant Omicron va susciter «un grand nombre d'hospitalisations» de malades du Covid-19, même s'il s'avérait légèrement moins dangereux que son prédécesseur, a mis en garde mardi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Chine a confiné mardi plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, au moment où le pays fait face à un nombre record de contaminations au Covid-19 à moins de 40 jours des JO d'hiver de Pékin. La ville de Xi'an (nord), célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, était soumise mardi à une sixième journée de quarantaine stricte. A 300 kilomètres, plusieurs dizaines de milliers d'habitants d'un district à Yan'an ont reçu à leur tour pour consigne de rester chez eux. Les autorités de l'Etat de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont refusé lundi le débarquement d'un bateau de croisière à Puerto Vallarta, l'une des destinations les plus populaires du pays, en raison de 69 cas de Covid-19 confirmés parmi les membres de l'équipage. Il s'agit du deuxième bateau de croisière empêché de débarquer en quatre jours. Variant Omicron: près de 8.000 vols annulés dans le monde au cours du week-end de Noël Les Etats-Unis ont réduit de moitié (soit à cinq jours, au lieu de 10) la durée de la quarantaine des personnes infectées par le Covid-19, à condition qu'elles soient asymptomatiques. La durée de quarantaine pour les cas contacts non vaccinés est réduite de 14 à 5 jours, avec également le conseil de porter rigoureusement un masque dans les cinq jours qui suivent. Les cas contacts pleinement vaccinés n'ont pas besoin de s'isoler. Les restrictions annoncées le 21 décembre en Allemagne entrent en vigueur ce mardi, avec notamment la limitation des contacts, même entre personnes vaccinées, à un maximum de dix invités pour les fêtes du Nouvel An. Pour les non-vaccinés, la limite tombe à deux invités maximum, avait précisé le nouveau chancelier Olaf Scholz. Le principal groupe hospitalier public du Qatar, qui gère douze établissements à travers le pays, a suspendu les congés de tout son personnel médical et administratif travaillant auprès des malades du Covid-19, alors que les infections sont en hausse dans les pays du Golfe. Trois nouveaux matches du championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL) ont été reportés en raison du Covid, a décidé la ligue lundi, portant à 70 le nombre de matchs reportés avant la reprise de mardi, après la trêve de Noël. Covid-19 au Maroc: la réévaluation des mesures restrictives prévue la semaine prochaine, annonce Khalid Aït Taleb La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.404.577 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 818.371 morts, suivis par le Brésil (618.534), l'Inde (480.290) et la Russie (306.090). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

