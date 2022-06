Covid-19 au Maroc: Khalid Aït Taleb écarte tout durcissement des restrictions

Khalid Ait Taleb, ministre de la santé et de la protection sociale

La situation épidémiologique relative au Covid-19 au Maroc demeure stable depuis plus de 15 semaines, a assuré hier, mardi 14 juin 2022 à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Aït Taleb, signalant l'absence de cas de décès et de cas graves.