Covid-19 au Maroc: 89 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 670 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

Aucun décès, 89 nouveaux cas de contamination et 39 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 670, alors que plus de 6.319.183 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination. Le pays totalise 265.814 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.371 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 17 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.822 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès. Covid-19 au Maroc: 81 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 620 cas actifs Un total de 1.019.609 enfants âgés entre 5 et 11 ans, soit 28,7% des enfants malaisiens, sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 dans le cadre d'un programme national de vaccination PICKids. Par ailleurs, 1.617.807 enfants du même groupe d'âge, soit 45,5%, ont reçu au moins une dose du vaccin, indique CovidNow, le site officiel du gouvernement malaisien dédié aux données relatives au Covid-19. Parmi les adolescents âgés de 12 à 17 ans, quelque 2.902.847, soit 93,3%, ont terminé leur vaccination, tandis que 3.000.780 (96,4%) ont reçu au moins une dose du vaccin, ajoute le portail électronique. 16.060.675 adultes, soit 68,3% de la population adulte du pays, ont reçu la dose de rappel. En outre, 22.970.710 (97,6%) parmi eux ont reçu deux doses du vaccin, tandis que 23.246.079 autres (98,8%) ont eu au moins une dose. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a été testée positive au Covid-19, ont annoncé samedi ses services. Ses symptômes sont modérés et elle respecte une quarantaine de sept jours chez elle, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. La Première ministre néo-zélandaise a publié samedi une photo de son résultat de test positif sur Instagram et a fait part de sa déception de devoir manquer plusieurs rendez-vous politiques importants dans la semaine à venir, notamment la publication du budget annuel du gouvernement et l'annonce d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Covid-19 en Chine: nouvelles restrictions à Pékin, aux airs de ville fantôme Le Rwanda a supprimé l'obligation du port du masque dans l'espace public alors que le pays est en train d'assouplir ses mesures strictes qui étaient destinées à lutter contre la pandémie. Le pays a été parmi les plus rapides d'Afrique à vacciner sa population contre le Covid-19, et environ un tiers de ses 13 millions d'habitants ont déjà reçu des doses de rappels du vaccin. Les autorités rwandaises ont également annoncé que les voyageurs n'auront plus à faire de tests PCR, mais pourront, à la place, se soumettre à des tests antigéniques avant leur voyage et après leur arrivée dans le pays. En Chine, les services de désinfection déversent des tonnes de produits chimiques dans l’espoir d’éradiquer le coronavirus. Ils arrosent tout, des rues aux appartements en passant par les animaux de compagnie, malgré un effet anti-épidémique douteux. Meubles, vêtements, aliments... Aucun effet personnel n’échappe aux gouttelettes désinfectantes dans les logements dont les habitants ont dû laisser la clé à cet effet avant de partir. En extérieur, la vague de désinfection s’abat sur les trottoirs, les murs des immeubles et même les parcs. La pandémie a fait officiellement au moins 6.286.925 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.026.527), devant le Brésil (664.830), l'Inde (524.201) et la Russie (377.571). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami