Covid-19 au Maroc: 89 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.483 cas actifs

Des personnes attendent leur tour pour recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, à Marrakech, le 31 décembre 2021.

Aucun décès, 89 nouveaux cas de contamination et 117 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.483, alors que plus de 6,41 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.873 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.408 guérisons. En Tunisie, 573 nouveaux cas de contamination et 583 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.362 cas de contamination, dont 28.632 décès et 1.082.282 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 11 cas de contamination et 18 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.123 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.890 guérisons. COVID-19: ce qu’ont gagné les laboratoires privés Quatre-vingt-douze nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés vendredi en République démocratique du Congo (RDC), sur les 815 échantillons testés, dont 78 cas à Kinshasa, 12 au Lualaba et 2 au Nord-Kivu, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du Comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 parvenu dimanche à l’ACP (Agence congolaise de presse). Les données sur les nouveaux décès des cas confirmés et les nouvelles guérisons dans les centres de traitement Covid (CTCo) et parmi les patients suivis à domicile pour la journée de vendredi ne sont pas disponibles. Depuis la déclaration de l’épidémie, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 89.027 dont 89.025 cas confirmés au laboratoire et 2 cas probables. Au total, il y a eu jusqu’ici 82.157 personnes guéries et 1.338 décès. La source indique également que la couverture vaccinale a atteint 2,33 % de la population cible estimée à 53,9 millions de personnes en République démocratique du Congo. Le test Covid-19 est gratuit en République démocratique du Congo, sauf pour les voyageurs non vaccinés qui doivent débourser 30 dollars américains, rappelle-t-on. Covid-19: le nombre des nouvelles contaminations remonte, faut-il s’inquiéter? La ville de Pékin est sur les dents depuis début mai face à une flambée épidémique qui dépasse 1.700 cas de contamination, un chiffre élevé pour la Chine qui applique une stricte politique du zéro Covid. La relative amélioration sanitaire ces derniers jours a permis la reprise d'une grande partie des transports dans la ville, tandis que le travail en présentiel était de nouveau autorisé lundi dans certains quartiers. Mais des tests de dépistage de moins de 48 heures sont toujours exigés à l'entrée des lieux publics, notamment les supermarchés. A Shanghai, totalement confiné depuis début avril, plusieurs restrictions ont été levées ces derniers jours à la faveur d'une nette diminution du nombre de cas positifs. Covid-19: la hausse des contaminations inquiète le gouvernement La pandémie a fait officiellement au moins 6.311.121 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.031.273), devant le Brésil (665.496), l'Inde (524.611) et la Russie (378.955). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami