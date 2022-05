Covid-19 au Maroc: 88 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 985 cas actifs

Un adolescent reçoit une dose d'un vaccin anti-Covid-19 au centre de vaccination numérique et intégré "Smart vaccinodrome" de Fès, le 6 novembre 2021.

Aucun décès, 88 nouveaux cas de contamination et 55 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 985, alors que plus de 6,37 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.854 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.386 guérisons. En Tunisie, 592 nouveaux cas de contamination et 438 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.041.789 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 22 cas de contamination et 14 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.025 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.776 guérisons. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé Le vaccin anti-Covid de l'alliance Pfizer-BioNTech en trois doses est sûr et efficace pour les enfants âgés de six mois à cinq ans, ont indiqué lundi les deux entreprises, ouvrant la voie au dépôt prochain de demandes d'autorisation aux Etats-Unis et dans le monde. Lors d'essais cliniques, Pfizer-BioNTech a évalué l'efficacité de trois injections, administrées à raison de 3 microgrammes chacune, soit un dosage dix fois moins élevé que celui utilisé pour les adultes et adolescents. L'alliance a constaté que le vaccin provoquait une forte réponse immunitaire, comparable à celle provoquée par deux doses chez les 16-25 ans. Les effets secondaires étaient généralement légers, et le vaccin bien toléré. L'efficacité s'est élevée à 80,3% contre les cas symptomatiques de la maladie, selon une estimation préliminaire. Les entreprises ont déclaré prévoir de commencer à déposer ces résultats auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) cette semaine, avant de le faire également ailleurs dans le monde. La Chine a annoncé lundi le durcissement des mesures de contrôle pour assurer la sécurité des vols face à la propagation de la pandémie de Covid-19. L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a ainsi identifié deux groupes de membres du personnel aéroportuaire, l’un à haut risque et l'autre sous étroite surveillance, en fonction de leur niveau de risque de propagation de Covid-19. Ces membres du personnel sont tenus de passer des tests d'acide nucléique tous les jours, et le reste du personnel tous les deux jours, a indiqué Kong Fanwei, responsable de la CAAC, lors d'une conférence de presse. Chine: des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine L'administration s'assurera que les passagers sont séparés à des distances sûres et évitera les rassemblements à l'aéroport et dans les avions, a précisé Kong Fanwei. Le pays a suspendu 768 vols internationaux depuis le début de l'année pour contenir la transmission du virus, a-t-il indiqué. Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé lundi que son vaccin anti-Covid-19 Vaxzevria avait été approuvé en 3e dose pour les adultes dans l'Union européenne (UE). «Les professionnels de santé peuvent maintenant utiliser Vaxzevria en troisième dose chez les patients qui ont précédemment reçu des doses de Vaxzevria ou d'un vaccin à ARN messager approuvé dans l'Union européenne». L'Agence européenne du médicament a donné jeudi l'autorisation «après un ensemble de preuves suffisantes démontrant une augmentation de la réponse immunitaire après une troisième dose de Vaxzevria», faisant suite à deux doses du vaccin d'AstraZeneca ou d'un autre approuvé dans l'UE, d'après un communiqué sur le site de l'agence. Ce feu vert devrait donner un coup de fouet aux ventes du vaccin, qui avaient contribué à doper les ventes du géant pharmaceutique au premier trimestre, même si le groupe avait dit s'attendre à une nette baisse des ventes de ses médicaments contre le Covid-19 sur le restant de l'année à mesure «que la menace (du virus) recule». Liaisons maritimes vers le Maroc: la validité des tests PCR maintenue à 72 heures La pandémie a fait officiellement au moins 6.300.304 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.028.924), devant le Brésil (665.680), l'Inde (524.459) et la Russie (378.350). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi