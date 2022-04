Covid-19 au Maroc: 85 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 688 cas actifs

Prise de température de l'ensemble des étudiants à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le mardi 11 janvier 2022, à Marrakech, pour faire face à la recrudescence des cas du nouveau variant Omicron.

Aucun décès, 85 nouveaux cas de contamination et 48 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 mars et 1er avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 688, alors que plus de 6,15 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 7 guérisons. Le pays totalise 265.671 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.288 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contaminations et une guérison a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.666 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Royaume-Uni a atteint un record selon des estimations publiées vendredi, jour où prend fin la gratuité des tests dans le cadre de sa stratégie pour vivre avec la pandémie. Sur la base d'un échantillon représentatif de la population, le Bureau national des statistiques (ONS) estime que 4,9 millions de personnes étaient atteintes par le virus la semaine dernière contre 4,3 millions la première semaine de l'année, qui constituait le précédent record dans le pays de 67 millions d'habitants. Quelque 700.000 personnes supplémentaires sont infectées par rapport à la semaine précédente, selon cette étude, jugée plus fiable que les statistiques quotidiennes qui dépendent de la volonté ou non des malades de se faire tester et de communiquer le résultat aux autorités. Le Royaume-Uni figure parmi les pays européens qui, aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont levé «trop brutalement» leurs mesures pour lutter contre la propagation du virus. Singapour a rouvert ses frontières à tous les voyageurs vaccinés vendredi après deux ans de fermeture due à la pandémie, au grand plaisir des touristes, heureux de pouvoir à nouveau se déplacer sans restrictions au coût prohibitif. La réouverture de ce nœud aérien clé pour les voyages en Asie Pacifique suit celles d'autres pays dans la région qui ont aussi supprimé les quarantaines obligatoires et autres restrictions. Covid-19: le Maroc ne compte pas renoncer à l'obligation de présenter un test PCR pour accéder au territoire national Précédemment, seuls les ressortissants d'une poignée de pays bénéficiant d'accords avec Singapour pouvaient entrer dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est sans se soumettre à une quarantaine, mais à compter de vendredi les voyageurs doivent seulement montrer un test négatif. L'aéroport de Changi a vu son activité reprendre avec des flots de passagers à l'arrivée tandis que des centaines de voyageurs se pressaient dans la zone des départs pour sortir de l'île. La fréquence des réinfections possibles par le SARS-Cov2 a nettement augmenté, depuis décembre dernier et la diffusion en France du variant Omicron, a souligné vendredi l'agence Santé Publique France. Après une courte stabilisation début janvier, la proportion des cas possibles de réinfection rapportés à l'ensemble des cas Covid est de nouveau en hausse depuis fin janvier et représente désormais 5,4% de l'ensemble des cas confirmés, selon les dernières données disponibles. Les cas possibles de réinfection sont définis comme l'ensemble des personnes ayant présenté au moins deux tests positifs enregistrés dans la base de données effectués à 60 jours d'intervalle ou plus. Le délai entre les deux épisodes d'infection était de 242 jours en moyenne, a précisé vendredi l'agence de santé lors de son point presse hebdomadaire. En tout, 685.858 cas possibles de réinfection ont été identifiés entre le 2 mars 2021 et le 20 mars 2022, dont 95,2% depuis le 6 décembre 2021, qui marque le début de la diffusion du variant Omicron en France. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants La pandémie a fait officiellement au moins 6.166.622 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.007.320), devant le Brésil (659.860), l'Inde (521.211) et la Russie (368.722). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

