Covid-19 au Maroc: 83 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 719 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 83 nouveaux cas de contamination et 84 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 719, alors que plus de 6,19 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 12 avril 2022 © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 nouveaux cas infectés par le Covid-19, et 2 guérisons. Le pays totalise 265.727 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.323 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, deux cas de contaminations ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.679 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire Les Etats-Unis ont ordonné aux employés non-essentiels de leur consulat à Shanghai de quitter la ville, sur fond de flambée épidémique et de strictes mesures de confinement dans la métropole, a indiqué mardi l'ambassade américaine. La capitale économique chinoise affronte sa plus forte poussée de cas depuis le début de la pandémie. Les autorités ont confiné la quasi-totalité des 25 millions d'habitants et placent les personnes testées positives dans des centres de quarantaine. C'est dans ce contexte que le département d'Etat américain a «ordonné le départ (de son personnel) en raison de l'épidémie de Covid-19 en cours», a affirmé un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis dans un communiqué. Le ministère chinois de la Santé a fait état mardi de plus de 23.000 nouveaux cas positifs à Shanghai. La quasi-totalité de ses 25 millions d'habitants sont toujours confinés chez eux, avec pour certains des difficultés à récupérer de la nourriture. Le Covid en Afrique sud-saharienne, entre mythe et réalité La couverture vaccinale contre le Covid-19 dans une vingtaine de pays, la plupart africains, ne dépasse pas les 10%, a déploré lundi le comité des experts de l'OMS en matière de politique vaccinale (SAGE). Le déploiement des vaccins contre le Covid-19 a été mené à un rythme «sans précédent» dans le monde, presque tous les pays ayant introduit le vaccin en moins de 12 mois, ont relevé ces experts dans un communiqué. Toutefois, 20 pays - contre 34 à la mi-janvier - n'ont toujours pas dépassé la barre des 10% de leur population vaccinée, a indiqué Kate O'Brien, la responsable de la vaccination à l'Organisation mondiale de la santé, en conférence de presse. La plupart de ces pays se trouvent en Afrique, les autres étant dans les régions de la Méditerranée orientale, en Amérique, dans le Pacifique occidental et en l'Asie du Sud-Est. En France, le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19 a encore augmenté lundi, repassant au-dessus de la barre des 24.000 pour la première fois depuis début mars, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Avec 2.099 nouvelles admissions, les hôpitaux accueillent désormais 24.205 malades du Covid, contre 22.835 une semaine plus tôt et 20.532 le 26 mars. La tendance est également toujours à la hausse dans les services de soins critiques, avec 171 nouvelles admissions et un total de 1.589 patients soignés en réanimation. Ils étaient 1.562 dimanche, et 1.523 il y a une semaine. Côté contaminations, la moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups statistiques, s'établit à 135.338 lundi, contre 130.014 la veille. Elle était de 138.067 cas une semaine plus tôt. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.202.948 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.012.151), devant le Brésil (661.309), l'Inde (521.722) et la Russie (371.716). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami