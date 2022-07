Covid-19 au Maroc: 743 nouvelles contaminations en 24 heures, 9 décès et 7.209 cas actifs

Un agent de santé marocain prépare une dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Neuf décès, 743 nouveaux cas de contamination et 1.152 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 7.209, alors que plus de 6,64 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 77 cas de contamination et 51 guérisons. Le pays totalise 266.916 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.085 guérisons. En Tunisie, 27.340 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.114.370 cas de contamination, dont 28.942 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 37 cas de contamination, aucun décès et 107 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.350 cas de contamination au Covid-19, dont 990 décès et 60.416 guérisons. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables L’Administration nationale de l’immigration de Chine (ANIC) continuera d'ajuster et d'améliorer les mesures de contrôle d'entrée et de sortie en fonction de l'évolution de la situation de Covid-19 afin de répondre pleinement aux besoins nécessaires des citoyens en matière de voyages transfrontaliers, a indiqué mardi un porte-parole de l’Administration. L'ANIC continuera également à faciliter la production et le fonctionnement des entreprises afin de promouvoir l'ouverture du pays vers l'extérieur, ainsi que les échanges et la coopération internationaux, a indiqué Zhang Ning, porte-parole de l'ANIC. Actuellement, grâce aux mesures de contrôle de routine du Covid-19 mises en place, les autorités d'immigration chinoises traitent en temps utile les documents d'entrée et de sortie pour les personnes dont les voyages à l'étranger sont nécessaires, a dit Mme Zhang. Les motifs de voyage comprennent, entre autres, le travail de prévention et de traitement du Covid-19, la participation à des projets d'ingénierie clés, le transport des matières de production et des biens de première nécessité, les affaires, l'emploi, la production, la recherche scientifique, les études à l'étranger, les examens, ou encore les échanges universitaires. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation Le président américain Joe Biden, quasiment remis du Covid, a dit lundi se sentir «très en forme», et espérer être pleinement de retour au travail dans la semaine. D'une voix légèrement enrouée, le démocrate de 79 ans s'est réjoui, à la fin d'une rencontre, avec des chefs d'entreprises, sur la fabrication de micro-puces, à laquelle il assistait par liaison vidéo, d'avoir eu deux bonnes nuits de sommeil d'affilée. «En fait, mon chien a même dû me réveiller ce matin», a-t-il souri. Confiné depuis son test positif jeudi, il a affirmé espérer sortir de l'isolement pour retourner au travail «d'ici la fin de la semaine». Joe Biden avait continué à travailler, mais avait allégé son planning durant sa convalescence. Le Président semble avoir eu des symptômes légers, et la Maison Blanche a tout fait pour rassurer sur son état de santé et sa capacité à gouverner, même confiné. Plus tôt, son médecin personnel avait déclaré qu'il ne présentait pratiquement plus de symptômes de la maladie, dans une lettre diffusée par la Maison Blanche. L'âge de Joe Biden -qui a bénéficié d'une vaccination complète et de deux rappels- le classe dans la catégorie des personnes à risque de développer une forme grave de la maladie. Joe Biden, pratiquement remis du Covid, dit se sentir «très en forme» La pandémie a fait officiellement au moins 6.405.035 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.052.467), devant le Brésil (677.213), l'Inde (526.110) et la Russie (382.189). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui