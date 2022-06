Le Croissant-Rouge marocain sensibilise à l'importance du respect des mesures de précaution anti-Covid-19 et incite la population à s'engager dans la campagne de vaccination, le 20 août 2021 à Laâyoune.

Aucun décès, 715 nouveaux cas de contamination et 895 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 19.237, alors que plus de 6,54 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 cas de contamination et 5 guérisons. Le pays totalise 266.038 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.503 guérisons.

En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 23 cas de contamination et 5 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.451 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.269 guérisons.

Le Pérou, qui figure parmi les pays les plus endeuillés au monde par le Covid-19, subit une quatrième vague de coronavirus depuis le début de la pandémie avec une hausse notable du nombre de cas, a annoncé le gouvernement.

«Nous connaissons actuellement une quatrième vague et avons observé une progression (....) dans diverses provinces de notre pays, comme Junin, Arequipa, Cuzco et la capitale», a déclaré dimanche à la radio RPP le ministre de la Santé Jorge Lopez.

Selon les chiffres officiels, le nombre de contaminations est passé de 1.800 cas par semaine en début de mois à plus de 11.000 la semaine dernière.

Les autorités sanitaires ont exhorté la population à se faire vacciner pour prévenir les cas graves et éviter les hospitalisations.

Plus de 80% de la population a déjà reçu deux doses de vaccin au Pérou et au moins 65% de la population concernée en a reçu trois doses. Une quatrième dose est administrée aux personnes âgées de plus de 40 ans.

En France, le Pr. Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, appelle à nouveau les plus de 60 ans et les personnes fragiles à se faire administrer leur deuxième rappel de vaccination pour faire face à la septième vague de l'épidémie de Covid-19, dans une interview au Journal du Dimanche.

«Malgré l’effet cumulatif des injections et des infections, le niveau de protection (de ces populations, Ndlr) n’est plus optimal. Par ailleurs, les vaccins restent sûrs: il n’y a pas plus d’effets secondaires lors d’une quatrième dose. C’est simple, il faut que les 8,5 millions de Français éligibles qui ne l’ont pas encore reçue se rendent chez leur pharmacie ou chez leur généraliste», a déclaré le «Monsieur vaccins» du gouvernement.

«Les données montrent qu’avec une quatrième dose le taux d’anticorps neutralisants remonte au même niveau qu’après la troisième. La protection contre les formes graves est donc rétablie à plus de 90% pour un certain nombre de mois. Franchement, une piqûre deux fois par an, ce n’est pas si terrible!», a-t-il dédramatisé.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.350.859 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.040.805), devant le Brésil (670.459), l'Inde (525.020) et la Russie (380.837).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.