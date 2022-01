Covid-19 au Maroc: 6.428 nouvelles contaminations, 13 décès et 26.396 cas actifs

Une infirmière prépare une seringue d'un vaccin anti-Covid-19 au vaccinodrome de Bab Lamrissa, à Salé, le jeudi 25 octobre 2021.

© Copyright : MAP

13 décès, 6.428 nouveaux cas de contamination et 2.476 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 26.396, alors que plus de 22,97 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du vendredi 7 janvier 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 410 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 257 guérisons. Le pays totalise 220.825 cas de contamination, dont 6.318 décès et 151.604 guérisons. En Tunisie, 2.594 nouveaux cas de contamination, 13 décès et 307 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 735.973 cas de contamination, dont 25.630 décès et 697.844 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1.179 nouveaux cas de contaminations, 4 décès et 80 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 45.825 cas de contamination au Covid-19, dont 45.825 guérisons et 880 décès. Covid-19 au Maroc: le variant Omicron dominant à hauteur de 70% La pandémie a fait au moins 5.470.916 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 833.989 morts, suivis par le Brésil (619.641), l'Inde (483.178) et la Russie (314.604). Le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Bosnie et la Hongrie. L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Covid-19 au Maroc: l'école espagnole de Rabat et le lycée Al Jabr de Casablanca basculent vers le distanciel En Angleterre, quelque 200 militaires vont être déployés dans les hôpitaux de Londres, en soutien au service public de santé britannique (NHS), confronté à un absentéisme croissant et à une hausse des hospitalisations en raison du Covid-19. En Chine, plusieurs dizaines de hauts responsables de Hong Kong, dont le ministre des Affaires intérieures et les chefs de la police et des services d'immigration, ont été envoyés en camp de quarantaine pour 21 jours vendredi, après avoir côtoyé des personnes infectées par le Covid-19 lors d'une fête ayant rassemblé lundi une grande partie de l'élite politique de la ville. La fête était légale. Mais elle s'est déroulée au moment où les autorités de la ville étaient sur le pied de guerre après l'apparition d'un petit foyer local de contamination au variant Omicron, et avaient conseillé à la population d'éviter les rassemblements. La pénurie de médicaments anti-Covid-19 et anti-grippe devient inquiétante Aux Etats-Unis, la Cour suprême examine ce vendredi en urgence l'obligation de se vacciner contre le Covid-19 que Joe Biden veut imposer au plus vite à des millions de salariés récalcitrants. En Australie, le joueur de tennis serbe, Novak Djokovic, s'est réveillé une nouvelle fois vendredi matin, jour de Noël orthodoxe, dans un centre de rétention de Melbourne où il a passé une deuxième nuit après l'annulation de son visa. Le numéro un mondial de tennis a obtenu un sursis jusqu'à lundi, nouvel épisode d'une saga qui a viré à l'incident diplomatique. Novak Djokovic, qui n'a jamais caché son scepticisme à propos de la vaccination et qui a obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie (17-30 janvier2022), est retenu par les services d'immigration à Melbourne depuis son arrivée mercredi soir.

Par Khalil Ibrahimi