Covid-19 au Maroc: 60 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 501 cas actifs

Aucun décès, 60 nouveaux cas de contamination et 91 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 501, alors que plus de 6,22 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 21 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination. Le pays totalise 265.746 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.336 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Le gouvernement américain a annoncé mercredi faire appel de la décision de justice ayant levé en début de semaine le port obligatoire du masque dans les transports publics aux Etats-Unis. Le ministère de la Justice avait dit vouloir attendre l'avis de la principale agence sanitaire fédérale du pays, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), avant de prendre une décision. Les CDC lui ont finalement demandé mercredi de faire appel, estimant que le port du masque obligatoire dans les transports restait «nécessaire pour la santé publique» contre le Covid-19. «A la lumière de l'évaluation par les CDC (...), le ministère de la Justice a lancé une procédure d'appel», a déclaré un porte-parole du ministère américain, Anthony Coley. Cet appel intervient deux jours après qu'une juge fédérale a estimé que les autorités sanitaires outrepassaient leurs prérogatives en obligeant au port du masque dans les transports, par exemple dans les avions, les trains ou encore les bus. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a été testé positif au Covid-19 mercredi à Washington où il se trouvait pour participer aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a indiqué un responsable du ministère. Christian Lindner a participé à une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, ainsi qu'à une réunion du G7 avant de recevoir son test positif, a précisé ce responsable. L'Allemagne préside actuellement le G7. Covid-19 au Maroc: la situation demeure stable à la septième semaine de la troisième période inter-vague «Le ministre va bien, il n'a que des symptômes légers», a-t-il ajouté, sans préciser si Christian Lindner comptait rentrer jeudi à Berlin, comme prévu. Des tests passés mardi avant son vol pour Washington et mercredi dans la capitale américaine s'étaient révélés négatifs, selon le ministère. La Corée du Sud a enregistré jeudi 90.867 cas d'infection au Covid-19, soit une baisse de 38,7% par rapport à la semaine dernière. Selon l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA), il s'agit du plus faible décompte quotidien depuis le 17 février. Le nombre de cas liés à la vague Omicron est en baisse en Corée du Sud depuis mi-mars, le nombre de nouvelles infections étant en diminution régulière depuis le pic de 621.178 cas enregistré le 17 mars. Par ailleurs, les autorités compétentes ont recensé 147 nouveaux décès liés au Covid-19, avec un taux de mortalité de 0,13%, portant le bilan des morts à 21.667. Jusqu'à présent, 44,53 millions de personnes, soit 86,8% de la population, ont été entièrement vaccinées, et 33 millions (64,4% de la population) ont reçu une dose de rappel, a fait savoir la KDCA. Covid-19 au Maroc: la situation demeure stable à la septième semaine de la troisième période inter-vague La pandémie a fait officiellement au moins 6.231.883 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.017093), devant le Brésil (662.470), l'Inde (522.062) et la Russie (374.171). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui