Covid-19 au Maroc: 6 décès en 24 heures, 216 nouvelles contaminations et 5.016 cas actifs

A Marrakech, les autorités menant une campagne de sensibilisation anti-coronavirus, dans les rues et places de la ville Ocre, mercredi 21 juillet 2021.

6 décès, 216 nouveaux cas de contamination et 224 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.016, alors que plus de 22 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 91 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 68 guérisons. Le pays totalise 206.160 cas de contamination, dont 5.907 décès et 141.468 guérisons. En Tunisie, 91 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 64 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 712.230 cas de contamination, dont 25.227 décès et 685.634 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 61 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 41 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 37.155 cas de contamination au Covid-19, dont 35.812 guérisons et 794 décès. Covid-19: selon l'OMS, seuls 5 pays africains atteindront l'objectif de 40% de vaccination, le Maroc déjà bon élève Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. "La reprise épidémique se confirme", en France et commence à se ressentir à l'hôpital, a souligné vendredi l'agence sanitaire Santé publique France dans son point hebdomadaire. "Au niveau national, le taux d'incidence était de nouveau en augmentation (+14%)", pour la semaine du 18 octobre, lors de laquelle il se montait à 55 nouveaux cas pour 100.000 habitants, c'est-à-dire plus que le seuil d'alerte de 50. Le Sénat français, dominé par l'opposition de droite, a refusé jeudi d'étendre jusqu'au 31 juillet 2022 le recours au "pass sanitaire" contre l'épidémie de coronavirus, engageant un bras de fer avec la majorité du président Emmanuel Macron. Par 158 voix contre 106, les sénateurs ont décidé de n'étendre le "pass sanitaire" que jusqu'au 28 février 2022. Députés et sénateurs tenteront de s'accorder la semaine prochaine sur une version commune. L'économie française a enregistré au troisième trimestre l'un de ses meilleurs taux de croissance en un demi-siècle, à 3%, lui permettant de quasiment revenir au niveau d'avant-crise. Beau résultat également en Autriche grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires. De juillet à septembre, le PIB a augmenté de 3,3% par rapport aux trois mois précédents. Covid-19: baisse de près de la moitié des cas graves durant la dernière quinzaine Les aéroports de Pékin ont annulé, vendredi, des centaines de vols et les conditions de déplacement ont été renforcées à travers la Chine pour lutter contre l'apparition de foyers épidémiques de Covid-19. Une dizaine de régions fait face à des flambées sporadiques, ce qui a conduit les autorités à assigner des millions d'habitants à domicile, à intensifier les dépistages et à restreindre les déplacements entre les provinces. Le nombre de cas de Covid-19 demeure cependant largement inférieur à ceux enregistrés dans la plupart des pays. Ainsi, vendredi, 48 personnes ont été testées positives, ce qui porte à 250, le nombre total de cas recensés cette semaine. En Afrique du Sud, un millier de centres de vaccination vont être installés près de bureaux de votes lundi. Les citoyens sont en effet appelés aux urnes pour des élections locales, a annoncé vendredi le ministre de la Santé. La Commission électorale du pays le plus touché du continent par la pandémie avait tenté de reporter les élections municipales, mais la Cour constitutionnelle a maintenu le vote au 1er novembre. Les écoles en Ouganda, fermées depuis mars 2020 en raison de la pandémie, rouvriront en janvier 2022 quel que soit le taux de vaccination dans le pays, a annoncé le président Yoweri Museveni. Privées de revenus, certaines écoles se sont transformées en hôtels ou en restaurants et des enseignants ont changé de métier pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Covid-19 au Maroc: l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 30 novembre 2021 La pandémie a fait au moins 4.979.103 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 743.362 morts, suivis du Brésil (607.068), de l'Inde (457.191), du Mexique (287.631) et de la Russie (236.220). Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Nisrine Zaoui