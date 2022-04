Covid-19 au Maroc: 57 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 398 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

© Copyright : MAP

Zéro décès, 57 nouveaux cas de contamination et 38 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 398, alors que plus de 6,24 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 26 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.771 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.685 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande Le Danemark, où toutes les restrictions ont été levées le 1er février, va mettre fin, temporairement, à sa vaste campagne de vaccination anti-Covid, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. «Nous sommes dans une bonne position. Le printemps est arrivé et nous avons un bon contrôle de l'épidémie, qui semble s'atténuer», a expliqué dans un communiqué l'une des responsables de l'Agence de santé danoise SST, Bolette Søborg. «C'est pourquoi nous clôturons le programme de vaccination de masse contre le Covid-19». Cette décision est justifiée par la forte couverture vaccinale (près de 81% des 5,8 millions de Danois ont reçu deux doses et 61,6% trois) et des indicateurs encourageants: avec des taux d'hospitalisations stables et une baisse du nombre de nouvelles infections. La campagne doit reprendre après et les vaccins restent disponibles pour les non-vaccinés qui le souhaitent. «Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau le programme de vaccination cet automne», a précisé Mme Søborg. Pékin a étendu mardi sa campagne de dépistage à l'essentiel de ses 22 millions d'habitants, qui craignent toujours l'imposition d'un confinement dur comme à Shanghai, sur fond d'augmentation du nombre d'infections au coronavirus. Covid-19 en Chine: Pékin retient son souffle face à un potentiel confinement La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers de nombreuses provinces. Elle y répond par une stratégie zéro Covid, qui consiste notamment en des confinements et des quarantaines. A Shanghai, les 25 millions d'habitants sont ainsi confinés depuis début avril. Beaucoup se plaignent de difficultés d'accès à la nourriture et de l'envoi des personnes positives dans des centres de quarantaine à l'hygiène variable. Cinquante-deux nouveaux morts du Covid-19 et près de 17.000 cas positifs sur 24 heures y ont encore été annoncés mardi par le ministère de la Santé. A Pékin, où une centaine de cas positifs ont été recensés depuis la semaine dernière, les autorités sanitaires ont appelé les habitants de 12 districts sur 16 à réaliser trois tests PCR cette semaine. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude La pandémie a fait officiellement au moins 6.245.317 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.018.582), devant le Brésil (662.777), l'Inde (522.223) et la Russie (375.061). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui