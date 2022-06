Covid-19 au Maroc: 561 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 5.967 cas actifs

Des personnes attendent de recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans un centre de vaccination à Salé, le 6 octobre 2021.

Zéro décès, 561 nouveaux cas de contamination et 378 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.967, alors que plus de 6,48 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination. Le pays totalise 265.927 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.437 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 cas de contamination et 13 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.238 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.130 guérison. Covid-19 au Maroc: les contaminations sont en hausse, mais la situation reste maîtrisée La capitale chinoise, Pékin, a lancé lundi un énième dépistage général dans le district le plus peuplé du centre-ville, après un regain épidémique lié à un bar qui a entraîné le retour de restrictions anti-Covid. La Chine est la dernière grande économie mondiale à maintenir une stratégie zéro-Covid: placement en quarantaine des personnes testées positives, confinement ciblés ou encore tests PCR obligatoires. Cette politique nécessite de grandes ressources logistiques, humaines et économiques face au variant Omicron qui s'est propagé rapidement dans toute la Chine en mars-avril. Cette flambée épidémique a nettement reflué ces dernières semaines. Mais Pékin, où habitent 22 millions de personnes, a recensé ces derniers jours un nouveau foyer d'infection, quelques jours à peine après avoir levé la fermeture des restaurants, bars et salles de sport en vigueur en mai. Annulées deux années de suite pour cause de pandémie de Covid-19, les fêtes de la Saint Antoine reprennent leurs droits dimanche soir à Lisbonne, plongeant les rues dans l'allégresse des bals populaires et l'odeur de sardines grillées. Point d'orgue des festivités, une vingtaine de quartiers de la capitale portugaise s'affronteront à nouveau dans une compétition de cortèges dansants qui défileront jusque tard dans la nuit sur la très centrale avenue de la Liberté. Autre tradition retrouvée, 16 couples se marient dans une noce collective à la cathédrale de Lisbonne lundi, jour de la Saint Antoine, en l'honneur de ce saint marieur et patron officieux de la ville. Et, comme chaque année avant la pandémie de Covid-19, chaque quartier organise pendant tout le mois de juin des festivités auxquelles participent habituellement environ un million de personnes. Les États-Unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion Les États-Unis ont levé dimanche l'obligation de test pour le Covid-19 pour les voyageurs arrivant dans le pays par avion. Confrontées à l'arrivée du variant Omicron, les autorités sanitaires avaient durci les procédures de tests pour entrer aux États-Unis en décembre 2021. Tous les voyageurs âgés de plus de 2 ans, embarquant dans un vol depuis l'étranger à destination des États-Unis, devaient présenter un test négatif de moins d'un jour avant le décollage, et ce quel que soit leur statut vaccinal. Le gouvernement canadien a annoncé pour sa part, vendredi, suspendre jusqu'à la fin du mois de juin les tests Covid aléatoires dans les aéroports du pays, afin de réduire les délais d'attente rencontrés par les voyageurs ces dernières semaines. Ces tests pratiqués sur des passagers choisis au hasard à leur arrivée au Canada seront interrompus à partir de samedi et reprendront «hors site» le 1er juillet, selon un communiqué. La pandémie a fait officiellement au moins 6.331.208 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.035.828), devant le Brésil (668.134), l'Inde (524.761) et la Russie (380.020). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami