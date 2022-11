Covid-19 au Maroc: 56 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 690 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 56 nouveaux cas de contamination et 58 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 690, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination, tandis qu'aucun décès n'a été enregistré. Le pays totalise 270.929 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.475 guérisons. En Tunisie, 4 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.133.512 cas de contamination, dont 29.263 décès et 1.133.512 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.412 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: deux régions concentrent les deux tiers des cas positifs recensés la semaine dernière La Chine a annoncé vendredi un assouplissement de certaines mesures contre le Covid-19, notamment une réduction de la quarantaine à l'arrivée dans le pays, qui passe de dix à huit jours. Autre bonne nouvelle pour les voyageurs venus de l'étranger, Chinois ou non: ils devront fournir le résultat d'un seul test PCR réalisé dans les 48 heures précédant l'embarquement pour la Chine, contre deux jusqu'à présent. Pour la première fois depuis l’arrivée du Covid-19, Sanofi voit l’un de ses vaccins approuvé. Conformément à l’avis favorable rendu jeudi 10 novembre par l’Agence européenne des médicaments (EMA), la Commission européenne a autorisé comme dose de rappel le VidPrevtyn Beta, basé sur la technologie dite à protéine recombinante, développé conjointement par le laboratoire français et le britannique GlaxoSmithKline (GSK). Ce vaccin, qui a donné des résultats positifs contre le variant Omicron lors d’essais cliniques, est formulé avec l’antigène du variant Beta et l’adjuvant de GSK. VidPrevtyn Beta est destiné à la vaccination de rappel chez l’adulte ayant reçu antérieurement un vaccin contre le Covid-19 à ARN messager ou à adénovirus, explique le laboratoire. Covid-19 au Maroc: légère hausse des cas de contamination, faut-il s’inquiéter? Les doses sont prêtes à être distribuées dans les pays de l’Union européenne et au Royaume-Uni, conformément aux contrats d’achat anticipé, portant sur 70 millions de doses, ajoute l’entreprise. «Une dose de rappel de VidPrevtyn Beta devrait être au moins aussi efficace que Comirnaty [de Pfizer] pour restaurer la protection contre le Covid-19», a déclaré l’EMA dans un communiqué. La pandémie a fait officiellement au moins 6.612.297 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.099.856), devant le Brésil (688.659), l'Inde (530.520) et la Russie (390.902). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami